Insgesamt investiert die Stuttgarter Straßenbahnen AG ??? Millionen Euro in zwölf größere Maßnahmen. Für Fahrgäste heißt das zeitweise wieder: Bus statt Bahn.
Die Stuttgarter Straßenbahnen AG (SSB) setzt die Sanierung des Stadtbahnnetzes auch im Jahr 2026 konsequent fort. Ziel sei es, so eine Pressesprecherin, „die Infrastruktur in einem guten Zustand zu halten und damit die Qualität und Pünktlichkeit langfristig zu sichern“. Insgesamt 12 bedeutendere Maßnahmen sind zwischen März und November geplant. Der städtische Verkehrsbetrieb investiert insgesamt ??? Millionen Euro. Einschränkungen im Fahrplan und auch Streckensperrungen mit Schienenersatzverkehr seien unausweichlich. „Wir werden versuchen die Einschränkungen soweit wie möglich zu begrenzen“, verspricht die SSB-Sprecherin. Eine Übersicht.