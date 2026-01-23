Insgesamt investiert die Stuttgarter Straßenbahnen AG ??? Millionen Euro in zwölf größere Maßnahmen. Für Fahrgäste heißt das zeitweise wieder: Bus statt Bahn.

Die Stuttgarter Straßenbahnen AG (SSB) setzt die Sanierung des Stadtbahnnetzes auch im Jahr 2026 konsequent fort. Ziel sei es, so eine Pressesprecherin, „die Infrastruktur in einem guten Zustand zu halten und damit die Qualität und Pünktlichkeit langfristig zu sichern“. Insgesamt 12 bedeutendere Maßnahmen sind zwischen März und November geplant. Der städtische Verkehrsbetrieb investiert insgesamt ??? Millionen Euro. Einschränkungen im Fahrplan und auch Streckensperrungen mit Schienenersatzverkehr seien unausweichlich. „Wir werden versuchen die Einschränkungen soweit wie möglich zu begrenzen“, verspricht die SSB-Sprecherin. Eine Übersicht.

Der Startschuss fällt am Montag, 2. März. Bis zum 12. April werden im Tunnel am Pragsattel die Gleise erneuert. Zudem wird die neue Außenanlage vom Bahnhof Feuerbach bis zum Pfostenwäldle hergestellt. Die Stadtbahn U6 verkehrt zwischen Gerlingen und Weilimdorf Löwen-Markt. Der Südast wird von Flughafen/Messe ab dem Pragsattel zum Kelterplatz Zuffenhausen, die U13 von Hedelfingen bis nach Mönchfeld umgeleitet. Die U16 verkehrt nur zwischen Fellbach und Wilhelmsplatz Bad Cannstatt – und entfällt in den Osterferien vom 30. März bis 10. April komplett.

An Ostern nur mit dem Bus zum Fernsehturm

Ausgerechnte am Osterwochenende von 3. bis 6. April ist die Strecke zwischen Geroksruhe und Ruhbank (Fernsehturm) wegen der Erneuerung von Weichen gesperrt. Die U15 fährt nur zwischen Stammheim und Geroksruhe. Besucher des Fernsehturms müssen auf den Bus umsteigen. Zudem sind die Linien U7 und U8 zwischen Heumaden und Osfildern Nellingen vom 14. bis 17. April betroffen. Um Schäden an den Schienen durch Schleifarbeiten auszubessern, ist die Strecke jeweils ab 21 Uhr unterbrochen.



In den Pfingstferien sind rund um den Bahnhof Möhringen mit der U3, U5, U6 und U12 gleich vier Linien betroffen. Es werden Weichen sowie die Kreuzungen zur Vaihinger Straße und an der Ecke Zeigerloch/Weibel erneuert. Die U3 verkehrt nur zwischen Plieningen und Möhrigen Bahnhof. Die U5 (vom Killesberg) und die U8 (Ostfildern Nellingen) enden an der Haltestelle Degerloch Albstraße. Die U12 fährt hingegen von Remseck Neckargröningen bis zum Bahnhof Möhringen. Die U6 wird geteilt, und verkehrt von Gerlingen bis Bahnhof Möhringen sowie von Flughafen/Messe und EnBW City.

Die Streckensperrungen in der Übersicht. Foto: STZN/Yann Lange

Lediglich in den Nachtstunden ab 21 Uhr sind die Linien U7, U8 und U15 vom 8. bis 21. Juni von der Erneuerung der Gleise an der Haltestelle Ruhbank betroffen. Dadurch entfallen einzelne Stopps und es verkehren lediglich 40 Meter lange Züge. In diesem Zeitraum verlegt die SSB die U7 über den Eugensplatz, die U15 wird bis nach Heumaden verlängert. Und zur jährlichen Revision ist die Stuttgarter Seilbahn von 8. bis 19. Juni zwischen Südheimer Platz und Waldfriedhof gesperrt.

Vom 29. Juni bis 12. Juli ist die U4 zwischen Bergfriedhof und Wangener Landhausstraße in Richtung Untertürkheim aufgrund der Sanierung von Stützpfeilern unterbrochen. Von 13. bis 26. Juli ist die Sperrung dann in die entgegengesetzte Richtung. Beides Mal führt die Umleitung über die Haltestellen Raitelsberg und Schlachthof.

Ringverkehr mit dem Bus durch die Innenstadt

Die Strecke der U4 ist vom 30. Juli bis 30. August zwischen Berliner Platz und Hölderlinplatz unterbrochen. Es werden Schienen als auch der Asphalt erneuert. Die U4 verkehrt zwischen Bahnhof Untertürkheim und Berliner Platz. Als Ersatz wird eine Ringlinie per Bus vom Berliner Platz über Hölderlinplatz und Schwab-/Bebelstraße zum Rotebühlplatz geführt. Die Buslinie 41 umgeleitet.

In den Sommerferien vom 30. Juli bis 13. September erfolgt der letzte Abschnitt der Grunderneuerung der Augsburger Straße zwischen dem Arlbergdurchlass und der Haltestelle Eszet. Die U13 verkehrt daher lediglich zwischen Feuerbach Pfostenwäldle und Kienbachstraße sowie dem Bahnhof Untertürkheim und Hedelfingen. Es ist ein Ersatzverkehr eingerichtet.

Am Wochenende 18./19. September erneuert die SSB die Schwellen und Weichen am Abzweig Kelterplatz in Richtung Pragsattel. Die U7 und U15 verkehren im Norden zwischen Mönchfeld und Stammheim. Im Süden fährt die U7 zwischen Ostfildern Nellingen und Pfostenwäldle, die U15 zwischen Ruhbank und Killesberg. Die U13 wird bis Giebel verlängert.

Vom 24. Oktober bis 1. November werden die Weichen zwischen Degerloch und Bopser/Ruhbank erneuert. Große Einschränkungen gibt es laut SSB lediglich an den Wochenenden 24./25. Oktober sowie 31. Oktober/1.November. Die U12 wird von Remseck bis zur Ruhbank umgeleitet, zudem fährt sie zwischen Dürrlewang und Weinsteige. Die U5 verkehrt zwischen Leinfelden Neuer Markt und Plieningen. Die U6 ist zwischen Gerlingen und Ruhbank sowie Flughafen/Messe und Weinsteige unterwegs, die U7 von Mönchfeld über Eugensplatz nach Ostfildern. Die U8 entfällt nicht nur an den Wochenenden, sondern komplett.

Der Bahnübergang am Cannstatter Wilhelmsplatz zur König-Karl-Straße wird an den Wochenenden 7./8. sowie 14./15. November erneuert. Dadurch ist die U2 unterbrochen und wird umgeleitet. Die Züge verkehren zwischen Botnang und Fellbach Lutherkirche sowie Neugereut und Gnesener Straße.