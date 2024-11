Stadtbahn in Stuttgart-West

Am Montagabend ist in Stuttgart-West ein Lastwagen im Gleisbett der Stadtbahn gelandet. Es kommt zu Ausfällen der Linien U2 und U9.

Jörg Breithut 18.11.2024 - 18:23 Uhr

Erneut kommt es aufgrund eines Unfalls zu Störungen bei der Stadtbahn: Am Montagabend ist in Stuttgart-West ein Lkw im Gleisbett der Stadtbahn gelandet. Aufgrund des Unfalls wurde die Strecke der Stadtbahnlinie U2 zwischen der Haltestelle Lindpaintnerstraße in Stuttgart-Botnang und dem Berliner Platz (Hohe Straße) gesperrt.