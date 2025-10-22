In einem Beschlussvorschlag bezieht die Stadtverwaltung endlich Stellung. Die Botschaft: Eine Bummelbahn von Markgröningen bis Ludwigsburg reicht, den Rest erledigt ein neues Busnetz.
22.10.2025 - 08:30 Uhr
Der Druck auf die Stadtverwaltung unter Oberbürgermeister Matthias Knecht ist in den vergangenen Wochen immer größer geworden. Zum einen hatte Knecht mehrfach erklärt, im Herbst für Klarheit in Sachen Stadtbahnplanung zu sorgen. Dennoch äußerte sich die Stadtverwaltung selbst bislang nicht zur Zukunft des Megaprojekts im Kreis Ludwigsburg.