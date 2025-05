Stadtbahn-Planung in Ludwigsburg

In einigen Städten – etwa Tübingen und Regensburg – sind die Stadtbahnplanungen von einer Bürgermehrheit gekippt worden. Begründet wurde dies damit, dass die Bürger nicht rechtzeitig beteiligt worden seien. Das will man in Ludwigsburg besser machen.

Sabine Armbruster 09.05.2025 - 14:31 Uhr

Am Donnerstag hat die Planung für eine Bürgerbeteiligung in Sachen Ludwigsburger Stadtbahn begonnen – sogenannte „Schlüsselakteure“ waren von der Servicestelle Dialogische Bürgerbeteiligung des Landes Baden-Württemberg eingeladen worden, um sich zum ersten Teilabschnitt der Stadtbahn von Markgröningen nach Ludwigsburg zu äußern – welche Wünsche gibt es, was wird kritisch gesehen, welche Fragen sind offen.