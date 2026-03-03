Stadtbahn-Sperrung in Feuerbach: SSB-Baustelle bremst Schienenersatzverkehr aus

Wegen umfangreichen Gleisbauarbeiten ist die Stadtbahnstrecke zwischen den Haltestellen Pragsattel und Weilimdorf Löwen-Markt seit Montag, 2. März, gesperrt. Noch voraussichtlich bis Sonntag, 12. April, fahren die Linien U6, U13 und U16 nicht. Fahrgästen wird ein Schienenersatzverkehr in beide Richtungen angeboten. Stadteinwärts wird er jedoch in der Tunnelstraße in Feuerbach durch die Baumaßnahme ausgebremst: Am Leitzbuckel unterhalb des Pragsattels ist eine der beiden Fahrspuren in Richtung Innenstadt gesperrt, sie wird als Baustellenzufahrt genutzt. Vor allem im Berufsverkehr kommen die Busse (U6E und U13E) teilweise nur im Schritttempo voran.