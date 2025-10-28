Die Polizei rückt am Dienstag gleich zu zwei Stadtbahnunfällen in Stuttgart-Ost aus. Zwei Fahrgäste werden am Olgaeck verletzt.
28.10.2025 - 14:56 Uhr
Auf den Stadtbahnlinien in Stuttgart-Ost hat es gleich zweimal gekracht am Dienstag: Bei einem Stadtbahnunfall an der Haltestelle Olgaeck sind zwei Menschen leicht verletzt worden. Das teilte die Polizei mit. Ein 23-Jähriger war mit seinem Auto gegen eine Stadtbahn der Linie U6 geprallt. Der Sachschaden beträgt ersten Schätzungen zufolge mehrere Zehntausend Euro.