Die Polizei rückt am Dienstag gleich zu zwei Stadtbahnunfällen in Stuttgart-Ost aus. Zwei Fahrgäste werden am Olgaeck verletzt.

Auf den Stadtbahnlinien in Stuttgart-Ost hat es gleich zweimal gekracht am Dienstag: Bei einem Stadtbahnunfall an der Haltestelle Olgaeck sind zwei Menschen leicht verletzt worden. Das teilte die Polizei mit. Ein 23-Jähriger war mit seinem Auto gegen eine Stadtbahn der Linie U6 geprallt. Der Sachschaden beträgt ersten Schätzungen zufolge mehrere Zehntausend Euro.

Der 23-Jährige war laut einer Polizeisprecherin gegen 12.30 Uhr stadteinwärts auf der Charlottenstraße unterwegs – und sei nach ersten Ermittlungen verbotenerweise links abgebogen. Daraufhin sei die Stadtbahn gegen das Auto gekracht, die in gleicher Richtung unterwegs war. Eine 80-Jährige und ein 58-Jähriger wurden in der Stadtbahn leicht verletzt aufgrund des Aufpralls, teilte die Sprecherin mit.

Lkw-Anhänger prallt gegen Stadtbahn

Kurz zuvor war nur wenige Hundert Meter weiter oberhalb war kurz zuvor ein Lkw gegen eine Stadtbahn in der Nähe der Haltestelle Heidehofstraße geprallt. Das teilte ein Sprecher der Polizei mit. Verletzt wurde niemand. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 6000 Euro.

Der Lkw war gegen 11 Uhr stadteinwärts auf der Gerokstraße unterwegs, als der Auflieger mutmaßlich zu weit ausscherte und gegen die Stadtbahn der Linie U15 prallte. Die Stadtbahn kam aus der entgegengesetzten Richtung. Es kam zu Ausfällen auf zahlreichen Stadtbahnlinien. Betroffen waren unter anderem U5, U6, U7, U12 und U15, da die Streckenabschnitte während der Unfallaufnahmen gesperrt werden mussten.