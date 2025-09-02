Eine Autofahrerin gerät in Bad Cannstatt in den Gleisbereich und fährt sich nach rund 100 Metern fest. Trotz Gefahrenbremsung fährt eine Stadtbahn ins Heck des Autos.

﻿ Eine 34 Jahre alte Autofahrerin ist am späten Montagabend mit ihrem Fahrzeug der Marke Stellantis in der König-Karl-Straße in Bad Cannstatt im Gleisbett der Stadtbahn gelandet. Der Fahrer einer nachfolgenden Stadtbahn der Linie U13 leitete noch eine Gefahrenbremsung ein, doch der Zug kollidierte noch mit dem Heck des Autos. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

 

Wie eine Sprecherin der Stuttgarter Polizei auf Nachfrage unserer Redaktion berichtet, war die 34-Jährige kurz vor 23.30 Uhr mit ihrem Wagen aus Richtung Bad Cannstatt kommen in der König-Karl-Straße unterwegs und wollte nach rechts in Richtung Wilhelma abbiegen. Dabei sei die Frau zu weit gefahren, sodass das Auto in den Gleisbereich geriet, wo es etwa 100 Meter über die Gleise schlitterte, bevor es sich festfuhr.

Der Fahrer einer Stadtbahn der Linie U13, die hinter dem Auto in Richtung Feuerbach fuhr, wurde auf die Situation aufmerksam und leitete umgehend eine Gefahrenbremsung ein, konnte allerdings nicht mehr verhindern, dass die Stadtbahn gegen das Heck des Autos fuhr. Es entstand Schaden in Höhe von rund 1500 Euro. Für die Dauer der Bergungsarbeiten war die Strecke der Stadtbahn unterbrochen.