Wer am späten Donnerstagabend mit der Stadtbahn Richtung Flughafen wollte, musste Verspätungen und Ausfälle in Kauf nehmen. Eine Fußgängerin war auf einem Überweg verunglückt.

Am äußersten Süden Stuttgarts ist es eine 64-jährige Fußgängerin, für die am unfallträchtigen Donnerstag ein Rettungseinsatz im Stadtbahnnetz notwendig wird. Gegen 20.40 Uhr wurde sie im Gewerbegebiet Fasanenhof von einer Stadtbahn erfasst und schwer verletzt. Offenbar hatte sie beim Überqueren eines z-förmigen Gleisüberwegs an der Haltestelle in der Schelmenwasenstraße weder die gelbe Warnblinkampel noch die herannahende Stadtbahn beachtet. Dabei wurde sie vom gelben Zug der Linie U 6 erfasst, der in Richtung Flughafen/Messe unterwegs war.