Die Aufzüge in der Stadtbibliothek sind von Anfang an ein Ärgernis gewesen. Es sind zu wenige und sie sind zu oft kaputt. Das nervte die Besucher. Nun werden sie saniert. Was bedeutet das für die Stuttgarter?

Frank Rothfuß 18.07.2024 - 06:00 Uhr

Man kann auch zu viel sparen. Dies bewies bisher jeder Besuch in der Stadtbücherei am Mailänder Platz. Ein Tag ohne Stau vor den drei Aufzügen war selten. Gestattet hatte der Gemeinderat beim Bau der 80 Millionen Euro teuren Stadtbibliothek im Jahre 2011 nur zwei Aufzüge, um einige hunderttausend Euro zu sparen. Hernach baute man zerknirscht und für mehr Geld den ursprünglich geplanten dritten Aufzug ein. Selbst dieses Trio bewältigt den Ansturm allerdings kaum und geht immer wieder in die Knie. Daher werden sie nun erneuert.