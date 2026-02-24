Stadtbibliothek Stuttgart Max und Moritz sind Kult – seit 55 Jahren kurvt der Bücherbus
Am 25. Februar 1971 hatte der erste Stuttgarter Bibliotheksbus seine Jungfernfahrt. Die Bücherei auf vier Rädern ist bis heute unterwegs – und wird heißgeliebt.
Am 25. Februar 1971 hatte der erste Stuttgarter Bibliotheksbus seine Jungfernfahrt. Die Bücherei auf vier Rädern ist bis heute unterwegs – und wird heißgeliebt.
Der Autor der Stuttgarter Zeitung war voll des Lobes: Eine „höchsterfreuliche Neuheit“ lobte er im Lokalteil der Ausgabe vom 26. Februar 1971. Einen Tag zuvor war der neue Bücherbus auf die Strecke gegangen. Der war zwölf Meter lang, zweieinhalb Meter breit, drei Meter hoch – eine Sonderkonstruktion der Firma Gottlob Auwärter aus Möhringen –, hatte ein steigendes Rössle an der Seite und bot 60 Personen und 4500 Büchern Platz. Dach und Rückwand des Busses waren verglast, um Tageslicht einzulassen. Der Kulturdezernent Schumann pries die fahrende Bibliothek vor der Jungfernfahrt als „motorisierte Kulturarbeit“.