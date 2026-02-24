 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Stuttgart

  4. Max und Moritz sind Kult – seit 55 Jahren kurvt der Bücherbus

Stadtbibliothek Stuttgart Max und Moritz sind Kult – seit 55 Jahren kurvt der Bücherbus

Stadtbibliothek Stuttgart: Max und Moritz sind Kult – seit 55 Jahren kurvt der Bücherbus
7
Seit 55 Jahren auf Tour: Der Bücherbus der Stuttgarter Stadtbibliothek. Foto: Stadtbibliothek Stuttgart/Archiv/Kraufmann

Am 25. Februar 1971 hatte der erste Stuttgarter Bibliotheksbus seine Jungfernfahrt. Die Bücherei auf vier Rädern ist bis heute unterwegs – und wird heißgeliebt.

Freizeit und Unterhaltung: Theresa Schäfer (the)

Der Autor der Stuttgarter Zeitung war voll des Lobes: Eine „höchsterfreuliche Neuheit“ lobte er im Lokalteil der Ausgabe vom 26. Februar 1971. Einen Tag zuvor war der neue Bücherbus auf die Strecke gegangen. Der war zwölf Meter lang, zweieinhalb Meter breit, drei Meter hoch – eine Sonderkonstruktion der Firma Gottlob Auwärter aus Möhringen –, hatte ein steigendes Rössle an der Seite und bot 60 Personen und 4500 Büchern Platz. Dach und Rückwand des Busses waren verglast, um Tageslicht einzulassen. Der Kulturdezernent Schumann pries die fahrende Bibliothek vor der Jungfernfahrt als „motorisierte Kulturarbeit“.

 

Sieben Stuttgarter Stadtbezirke bediente der Bücherbus am Anfang: Büsnau, Fasanenhof, Birkach, Heumaden, Sillenbuch, Hedelfingen und Obertürkheim. In Sillenbuch, Birkach und Obertürkheim ersetzte der Bus drei „unzulänglich untergebrachte“ Stadtteilbibliotheken, die geschlossen wurden. Eine weitere Station sollte die Wohnstadt Asemwald werden – „nach der Fertigstellung des ersten Wohnblocks.“

Unsere Empfehlung für Sie

Stadtbibliothek Stuttgart: Drucker aus Kostengründen abgebaut – manche sind verärgert

Stadtbibliothek Stuttgart Drucker aus Kostengründen abgebaut – manche sind verärgert

Auch die Stuttgarter Stadtbibliothek wird vom Sparzwang nicht verschont. Seit dem 1. Januar kann hier nicht mehr kopiert und gedruckt werden. Viele Besucher sind verärgert.

1976 beschrieb ein Reporter eine Fahrt mit dem Bücherbus: „Hat der Wagen eine der festen und markierten Haltestellen erreicht, senkt der Fahrer das Fuhrwerk zur bequemen Einstiegshöhe ab und schon stürmt (...) die schiere Leselust das Gefährt des Geistes.“ Die Bibliothekarin Brigitte Wilhelm half bei allen Fragen weiter: „Da isch im Fernsehen mal a Sendung gwäsa. Gibt’s da au a Buch davo?“, zitiert der Autor einen jungen Bücherwurm. Was nicht im Bus war, wurde bestellt und war beim nächsten Mal dabei.

OB Rommel schickte den zweiten Bücherbus auf die Strecke

Sechs Jahre später, im Februar 1977, bekam der erste Bücherbus Verstärkung. Oberbürgermeister Manfred Rommel schickte den zweiten Bus auf die Strecke. Der, hieß es in einem weiteren Artikel der StZ, versorge „Gebiete mit vielen Ausländern, wie Stuttgart-Nord, Hausen oder Wangen.“ Dafür habe der Bücherbus fremdsprachige Bücher in den Regalen, „wenn auch nicht ausreichend“.

Der Artikel in der Stuttgarter Zeitung zur Jungfernfahrt des Bücherbusses. Foto: Archiv/StZN

Dass sein Stadtbezirk „nur“ von einem Bücherbus angefahren wurde, wie Hedelfingen oder Heumaden, beklagte 1985 der Bezirksvorsteher von Stuttgart-West, Günter Stegmaier. Da sei, „als wolle man einem Bernhardiner und einem Zwergpinscher den selben Futternapf hinstellen.“ 20 Jahre später, 2005, bekam der Westen seine eigene Bezirksbibliothek.

Der erste Stuttgarter Bücherbus kam nicht mehr durch den TÜV

1987 ging der erste Bücherbus nach 16 Jahren in Rente – er kam nicht mehr durch den TÜV. Den Nachfolger taufte die Frau des OBs, Lieselotte Rommel, auf den Namen „Moritz“. Moritz hatte eine Klimaanlage und kostete eine halbe Million Mark.

Die neueste Generation von Max und Moritz sind heute fast täglich irgendwo im Stadtgebiet unterwegs. Die silberfarbenen Bücherbusse fahren über 50 Haltestellen an – Kindergärten, Schulen und natürlich Stadtteile ohne eigene Stadtteilbibliothek. Sillenbuch zum Beispiel, Wangen oder Dürrlewang.

„Generationen von Leserinnen und Lesern haben in den Bussen ihre Begeisterung für Bücher entdeckt, Wissen geteilt und Geschichten erlebt“, sagt Elke Brünle, die stellvertretende Direktorin der Stadtbibliothek Stuttgart. Die Bücherbusse seien „ein Stück lebendiger Lesekultur“.

55 Jahre rufen nach einer Party

Garagenparty im Busdepot
55 Jahre Bücherbus wollen gefeiert werden – am Freitag, 27. Februar, steigt im Busdepot in der Landhausstraße 188/1 eine Garagenparty. Von 7 bis 21 Uhr gibt es ein vielfältiges Programm und Einblicke hinter die Kulissen der Bücherbusse. Diese dienen zudem als rollende Gästebücher, auf denen alle Gäste ihre Glückwünsche und kleinen Botschaften verewigen können. Um 10, 14 und 18 Uhr finden Depotführungen statt, um 11 Uhr liest Kulturamtsleiter Marc Gegenfurtner Kindern vor. Anmelden kann man sich per Mail unter: stadtbibliothek.fahrbibliothek@stuttgart.de

Weitere Themen

Industriedenkmal in Stuttgart: Gaskessel in Stuttgart – Droht der „Dose“ ein Schicksal als Lost Place?

Industriedenkmal in Stuttgart Gaskessel in Stuttgart – Droht der „Dose“ ein Schicksal als Lost Place?

An Ideen für den stillgelegten Gaskessel in Stuttgart-Ost mangelt es nicht. Doch das markante Industriedenkmal versperrte sich bisher allen Visionen. Das hat verschiedene Gründe.
Von Uli Nagel
Achtung Heuschnupfen!: Allergologin warnt: „Schadstoffe in der Luft machen Pollen aggressiver“

Achtung Heuschnupfen! Allergologin warnt: „Schadstoffe in der Luft machen Pollen aggressiver“

Derzeit ist es für Allergiker nicht einfach, den Pollen zu entkommen. Eine Stuttgarter Allergologin erklärt, wie man bei Heuschnupfen die Symptome mindern kann.
Von Regine Warth
Stadtbibliothek Stuttgart: Max und Moritz sind Kult – seit 55 Jahren kurvt der Bücherbus

Stadtbibliothek Stuttgart Max und Moritz sind Kult – seit 55 Jahren kurvt der Bücherbus

Am 25. Februar 1971 hatte der erste Stuttgarter Bibliotheksbus seine Jungfernfahrt. Die Bücherei auf vier Rädern ist bis heute unterwegs – und wird heißgeliebt.
Von Theresa Schäfer
Stuttgart 21: Bedauern bei Projektpartnern über Abgang des S-21-Chefs

Stuttgart 21 Bedauern bei Projektpartnern über Abgang des S-21-Chefs

Der Abschied von Olaf Drescher sorgt bei Projektpartnern für Bedauern. Sie schätzen an ihm Kompetenz und Fairness. Die Region fordert vom Nachfolger mehr Tempo bei der S-Bahn.
Von Christian Milankovic
Stadt lehnt Verkehrsversuch ab: Keine Umweltspur im Schwabtunnel – Behörde warnt vor negativen Auswirkungen

Stadt lehnt Verkehrsversuch ab Keine Umweltspur im Schwabtunnel – Behörde warnt vor negativen Auswirkungen

Trotz Diskussionen um die Sicherheit von Radfahrern wird die Stadt Stuttgart die Umweltspur im Schwabtunnel nicht umsetzen. Ein Stadtrat bezeichnet sie sogar als „Etikettenschwindel“.
Von Sebastian Steegmüller
Braunbär Raschid: Zweites Leben für die Wissenschaft: Wilhelma-Star ist jetzt im Museum

Braunbär Raschid Zweites Leben für die Wissenschaft: Wilhelma-Star ist jetzt im Museum

Der syrische Braunbär Raschid ist 2019 in der Wilhelma gestorben. Jetzt wurde er von Joseph Kälberer im Naturkundemuseum aufbereitet. Das Tier ist ab sofort zu sehen.
Von Iris Frey
Deutlich mehr Verkehr: S-Bahn-Sperrung zwischen Fellbach und Bad Cannstatt: Hier kommt es zu Staus

Deutlich mehr Verkehr S-Bahn-Sperrung zwischen Fellbach und Bad Cannstatt: Hier kommt es zu Staus

Die S-Bahn zwischen Fellbach und Bad Cannstatt ist seit Dienstagmorgen gesperrt. Auf den Einfallstraßen im Nordosten von Stuttgart kam es teilweise zu langen Staus.
Von Alexander Müller
Antisemitismus-Debatte in Stuttgart: Kunstverein in der Kritik: Städtisches Geld für Anti-Israel-Veranstaltung?

Antisemitismus-Debatte in Stuttgart Kunstverein in der Kritik: Städtisches Geld für Anti-Israel-Veranstaltung?

Eine Veranstaltung des Württembergischen Kunstvereins widmet sich angeblicher staatlicher Einflussnahme auf Kunst und Wissenschaft. Kritiker beklagen, Antisemitismus werde relativiert.
Von Jan Sellner und Eberhard Wein
Digitalisierung der Schiene: Nachts mit der S-Bahn nach Ulm: Zukunftstechnik für Stuttgart im Test

Digitalisierung der Schiene Nachts mit der S-Bahn nach Ulm: Zukunftstechnik für Stuttgart im Test

Eine nächtliche Testfahrt auf der Schnellfahrstrecke Wendlingen–Ulm zeigt, wie die S-Bahn Stuttgart fit für den Digitalen Knoten gemacht wird. 5000 Kilometer umfasst das Testprogramm.
Von Christian Milankovic
Nach Razzien in Bad Cannstatt: Schlag gegen Zocker – doch: „Schwarzmarkt ufert aus“

Nach Razzien in Bad Cannstatt Schlag gegen Zocker – doch: „Schwarzmarkt ufert aus“

Zwei illegale Glücksspielstätten in Bad Cannstatt – die Spitze eines Eisbergs? Das Innenministerium nennt sinkende Fallzahlen. Doch die können auch täuschen.
Von Wolf-Dieter Obst
Weitere Artikel zu Stuttgart Stadtbibliothek Stuttgart
 
 