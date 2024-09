Die Stuttgarter Lebensversicherung investiert auf einem Grundstück zwischen Lautenschlager- und Friedrichstraße. Der Neubau soll Einzelhandel, Gastronomie, Büros und Wohnungen beherbergen.

Uli Nagel 12.09.2024 - 08:00 Uhr

Die City der Landeshauptstadt ändert in den kommenden Jahren ihr Gesicht. Nicht nur in der Königstraße, wo die LBBW Immobilien-Gruppe bis 2028 rund 700 Millionen Euro in das Schlossgartenhotel und die Gebäudereihe Königstraße 1–3 investieren möchte. Am anderen Ende der Einkaufsmeile, am Hirschbuckel, wo einst die Schausteller- und Wasenlegende Walter Weitmann in Nachbarschaft zum Kaufhof-Komplex ihr Büro hatte, will die Firma Stinag einen Neubau errichten. Nur wenige Meter entfernt macht das LBBW-Projekt „Vier-Giebel“ bereits große Fortschritte. Neben Gastronomie und Einzelhandel im Erdgeschoss sind in den Stockwerken darüber neben Büroflächen auch noch rund 40 Wohneinheiten geplant. Und unweit des Charlottenplatzes entstehen der Mobility Hub und das Haus für Film und Medien.