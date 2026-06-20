Stadtgesellschaft: Stuttgart sucht die „Dritten Orte“

Ein neuer Begriff macht in Stuttgart die Runde: der Dritte Ort. Ganz neu ist er allerdings nicht, genau genommen ist er rund ein halbes Jahrhundert alt. Er stammt von dem US-Soziologen Ray Oldenburg, der damit einen Ort bezeichnet, der sich vom ersten Ort – dem Zuhause – und dem zweiten Ort – dem Arbeitsplatz – unterscheidet und eine, das Dasein bereichernde Ergänzung darstellt. Dritte Orte sind demzufolge gesellige Orte, die offen sind für alle, wo Menschen zwanglos, zusammenkommen und gemeinsam etwas unternehmen können.

Solche Orte scheinen aktuell gefragter denn je – auch als Gegenentwurf zu Großstadtphänomenen wie Vereinsamung und das Aufsplittern in viele Teilgesellschaften und digitale Bubbles. Auf Initiative von Eberhard Schwarz, Petra Bewer und anderer zivilgesellschaftlicher Akteure bemüht sich der gegründete Verein „Dritter Raum“ seit Jahresanfang darum, solche Orte in Stuttgart zu lokalisieren und Menschen dafür zu interessieren. Den Akteuren geht es um demokratische Teilhabe und gesellschaftlichen Zusammenhalt.

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In dieser Woche hatte der Verein, der eng mit der IBA 27 kooperiert, seinen ersten großen Auftritt. Passenderweise an einem Ort, der seit vielen Jahren ein solcher Dritter Ort ist, ohne dass er bisher so bezeichnet worden wäre: die Leonhardskirche, Heimat der 1995 gegründeten ersten Vesperkirche Deutschlands. Dorthin kamen am Mittwoch weit mehr als 100 Interessierte zu einem von der Paul-Lechler-Stiftung unterstützten Seminartag Dritte Orte mit Vortrag, Diskussionen und Workshops.

Dritte Orte sind Orte, „die mit allen Sinnen erfahren werden“

Es war ein Versuch, sich dem vielschichten Phänomen Dritter Ort zu nähern, es wissenschaftlich einzuordnen und das Thema auch praktisch anzugehen. Moderiert von Andreas Krüger, Raumplaner und Spezialist für gemeinwohlorientierte Quartiersentwicklung, und angeregt von einem Impuls von Oliver Ibert, dem Direktor des Leibniz-Instituts für Raumbezogene Sozialforschung an der Universität Cottbus-Senftenberg, entspann sich ein intensiver Austausch über vorhandene und anzustrebende Dritte Orte und Räume in der Stadt. „Gemeinschaft braucht Orte und eine Gesellschaft, die Gemeinschaft ermöglicht und sie auch schützt“, erklärte Bezirksvorsteherin Veronika Kienzle. Ganz trivial kann dies bedeuten: „Mülltonnen vom Joseph-Süß-Oppenheimer-Platz wegschieben.“ Also auch Verantwortung übernehmen.

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Doch welche Orte versteht man eigentlich alles darunter? Oliver Ibert, der Humangeograf, spricht von Orten, „die mit allen Sinnen erfahren werden“. Er unterscheidet davon Dritte Räume, die vor allem verstandesmäßig erfasst würden. Für Kienzle gehören alle Arten von Plätzen, der Wochenmarkt, der Flohmarkt, Mehrgenerationenhäuser und Urban-Gardening-Projekte in die Kategorie Dritte Orte. Auch Einrichtungen wie Jugendfarmen, „wo man Honig schleudert und Esel putzt“, wie die Bezirksvorsteherin unter dem berührenden Eindruck einer anonymen Eine-Million-Euro-Spende erklärte, die den Fortbestand der 22 Jugendfarmen und Aktivspielplätze in Stuttgart bis 2027 sichert. Ginge es nach Bezirksbeirat Heinrich-Hermann Huth, der mit der Jakob-Stube im Leonhardsviertel seit vielen Jahren unausgesprochen einen Dritten Ort betreut, sollte „ganz Stuttgart ein Dritter Ort sein“. In jedem Fall sei es wichtig, „in Nachbarschaften zu denken“.

Sind Dritte Orte vielleicht nur ein Nischenhobby?

Wie machen's andere? Oliver Ibert hat Dritte Orte in Detroit, Berlin und Amsterdam untersucht. Dort hätten sich auch Teile der mobilen Arbeitswelt in solche Orte verlagert. Ähnliches schwebt IBA-Intendant Andreas Hofer vor, nämlich Orte, die Platz bieten für verschiedene Aktivitäten: Arbeit, Sport, Freizeit. Sogenannte „Allerlei“-Räume, wie sie auch im neuen Tübinger Quartier Marienburger Straße zu finden sind. Die Landeshauptstadt, die sich in einem Transformationsprozess befindet, sieht Hofer da noch nicht soweit. „Eine richtige Start-up-Szene gab es hier nicht“, sagte er: „Jeder der eine kreative Idee hatte, ist bisher bei Daimler oder Bosch gelandet.“ Das ändere sich durch den Transformationsprozess gerade. Hofer plädiert dafür, bestehende Dritte Orte, wie die Wagenhallen zu stärken. Christine Göttler-Kienzle, Gemeindereferentin im ökumenischen Arbeitskreis Leonhardsvorstadt, bekräftigte dies: „Wir brauchen Solidarität mit den Dritten Orten, die wir haben.“

Die Leonhardskirche, Heimat der Vesperkirche, ist seit vielen Jahren selbst ein Dritter Ort. Foto: Jan Sellner

Kyrill Hirner, Ethnologe, Stadtentwickler und Fachmann in der Quartiersentwicklung in München, brachte noch einen anderen Gedanken ein: „Nicht jeder hat Lust auf andere Menschen.“ Die Fragestellung laute: „Sind Dritte Orte nur ein Nischenhobby oder bieten sie etwas an, was man zuhause und alleine nicht machen kann?“ Danach bemisst sich für ihn ihre Attraktivität. Beim sogenannten Makerspace der Universität Stuttgart ist diese Attraktivität gegeben. Diese Erfahrung macht Sannah König, Leiterin dieser offenen Kreativ- und Werkstattlandschaft, die allen Universitätsangehörigen kostenfrei zur Verfügung steht. Forscher Ibert sieht einen generellen Reiz von Dritten Orten darin, dass sie Gelegenheit geben würden, „die eigene Weltsicht mit der Sicht anderer Leute zu konfrontieren“ und „überraschende Begegnungen“ zu machen. Für ihn sind Dritte Orte „keine Inseln, sondern Knoten“. Ibert spricht von „sozialen Relays“.

Das Züblin-Parkhaus soll ein „Schaufenster“ werden

Auch Eberhard Schwarz betont die grundsätzliche Bedeutung von Dritten Orten: als Möglichkeit, aus der verbreiteten „Bruddelei“ über Entwicklungen in Politik und Gesellschaft herauszukommen, Kompetenzen zu bündeln und Ideen für die Zukunft zu entwickeln. Der Auftakt macht ihm Mut: „Der Wunsch, weiter auf dieser Dritte-Raum-Plattform zusammen zu arbeiten, ist groß“, betonte Schwarz im Anschluss an die Arbeit in neun Workshops: „Wir werden nach dem Sommer Besuche an Dritten Orten in der Stadt anbieten, um wechselseitig voneinander zu lernen.“ Außerdem soll das neben der Leonhardskirche gelegene Züblin-Parkhaus schrittweise zu einem „Schaufenster für Initiativen von Dritten Orten“ werden. Ganz im Sinne des Soziologen Hartmut von Rosa, der rät, nicht nur Vorgegebenes zu vollziehen, sondern gemeinsam mit anderen in die Handlungsfähigkeit zu kommen. Dazu sind die Dritte-Ort-Aktiven der Leonhardskirche fest entschlossen.