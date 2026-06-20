Stadtgesellschaft Stuttgart sucht die „Dritten Orte“
„Dritte Orte“ sind in aller Munde. In Stuttgart haben sich jetzt mehr als 100 Akteure der Zivilgesellschaft getroffen, um die Idee voranzubringen.
„Dritte Orte“ sind in aller Munde. In Stuttgart haben sich jetzt mehr als 100 Akteure der Zivilgesellschaft getroffen, um die Idee voranzubringen.
Ein neuer Begriff macht in Stuttgart die Runde: der Dritte Ort. Ganz neu ist er allerdings nicht, genau genommen ist er rund ein halbes Jahrhundert alt. Er stammt von dem US-Soziologen Ray Oldenburg, der damit einen Ort bezeichnet, der sich vom ersten Ort – dem Zuhause – und dem zweiten Ort – dem Arbeitsplatz – unterscheidet und eine, das Dasein bereichernde Ergänzung darstellt. Dritte Orte sind demzufolge gesellige Orte, die offen sind für alle, wo Menschen zwanglos, zusammenkommen und gemeinsam etwas unternehmen können.