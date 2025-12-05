Der Stadtjugendring Stuttgart unterstützt Ehrenamtliche bei ihrer Arbeit. Geschäftsführer Alexander Schell stellt fest, dass sich die politischen Rahmenbedingungen verschärft haben.
05.12.2025 - 09:33 Uhr
Der Stadtjugendring Stuttgart (SJR) ist der Dachverband für 58 Jugendorganisationen, Gruppen und Initiativen in Stuttgart. Von religiösen und interkulturellen Verbänden bis hin zu Sport- und Kulturvereinen vertritt er die Anliegen von rund 100 000 jungen Menschen in Stuttgart. Seine Hauptaufgaben sind die Vertretung junger Interessen, die Unterstützung der organisierten Jugendarbeit und die Stärkung des ehrenamtlichen Engagements.