Kaum haben wir die Korken zu Silvester knallen lassen, geht es schon mit dem ersten Partywochenende im neuen Jahr weiter. In unseren Wochenendtipps zeigen wir dir, was dieses Wochenende in Stuttgart los ist.

Lena Fux 02.01.2025 - 14:32 Uhr

Die Feiertage sind vorbei, das Raclette-Wettessen mit Freund:innen an Silvester ist überstanden – hello 2025! Um gut ins neue Jahr zu starten, gibt es in Stuttgart auch dieses Wochenende wieder tolle Events. Gleich mehrere Veranstaltungen locken kulturbegeisterte Stuttgarter:innen vor die Tür. Darunter ein mitreißendes Theaterstück, ein DJ-Contest im Romy S. und eine Open Jam Session. Die Staatsoper gibt außerdem erneut aus ihren Fundus Kostüme zum Verkauf frei und es wird kinky.