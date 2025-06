Mehr als eine Transitstation: Der Esslinger Bahnhofsplatz ist Treffpunkt für viele Menschen und soll nun mehr Aufenthaltsqualität erhalten. Erste Schritte sind getan.

Peter Stotz 11.06.2025 - 10:10 Uhr

Bahnhöfe und die dazu gehörenden Vorplätze sind in allen größeren Kommunen traditionell Knotenpunkte des Lebens. Menschen kommen an, andere eilen fort, Lebenslinien kreuzen sich. Täglich kommen auch in Esslingen etliche Menschen zum Bahnhof und zum Bahnhofsplatz, sei es um jemanden von der Bahn abzuholen, sei es für eine kleine Besorgung, oder um sich für die weitere gemeinsame Abendgestaltung zu treffen. Und manche bleiben auch dort, um zu sitzen, und zu warten, bis die Zeit vergeht.