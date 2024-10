Das selbstverwaltete Stadtteilzentrum Gasparitsch im Stuttgarter Osten hat sein Zehnjähriges gefeiert – mit Leckereien, Musik, Tombola und einem Kinderprogramm, das in eine Ausstellung mündet.

Petra Mostbacher-Dix 20.10.2024 - 15:53 Uhr

Konzentriert taucht Lia ihren Pinsel in die Wasserfarbe, gekonnt setzt sie ihn auf die Leinwand. Wunderbare Pflanzenwelten entstehen da, ihre Vision einer lebenswerten Kommune. Baum reiht sich an Baum, kräftig aus Rasen- und Blumenflächen wachsend. „Ich wünsche mir mehr Grün, Wald und Blumen, in meinem Viertel und in der ganzen Stadt“, sagt sie. „Für die Menschen, aber auch als Platz für die Tiere.“ Das Viertel der Zehnjährigen ist der Stuttgarter Osten rund um das Gasparitsch in der Rotenbergstraße 125. Oft besucht sie das Stadtteilzentrum – benannt nach Hans Gasparitsch – dem Stuttgarter antifaschistischen Widerstandskämpfer, KZ-Überlebenden, in KPD und DKP Engagierten, Journalisten und Bauingenieur. Heute ist sie mit ihrem Vater da, das Gasparitsch feiert sein „10-Jahresfest“.