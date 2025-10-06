Kurz vor Ende der Unterschriftensammlung zum Bürgerbegehren gegen die Bebauung der Gleise werfen die Initiatoren der Stadt vor, mit neuen Planungsaufträgen Fakten schaffen zu wollen.
06.10.2025 - 16:00 Uhr
Die Initiatoren eines Bürgerbegehens, das den Bebauungsplan für einen Großteil der oberirdischen Gleise in Stuttgart stoppen soll, erheben schwere Vorwürfe gegen die Stuttgarter Stadtverwaltung. Hannes Rockenbauch, Stadtrat der Linksfraktion und eine der drei Vertrauenspersonen des Bürgerbegehrens wirft der Stadt einen „besonders dreisten Versuch, das Bürgerbegehren zu übergehen und in überheblicher Weise Fakten zu schaffen“ vor.