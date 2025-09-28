Stäffele in Stuttgart sind eine Art Kulturgut, auf die die Mobilitätskampagne einen besonderen Fokus legt. Wer Stäffele läuft bleibt fit und entdeckt die Stadt immer wieder neu.
28.09.2025 - 09:49 Uhr
„Hallo, die Herrschaften, geh’n Sie auch mit?“, fragt OB Frank Nopper auf dem Eugensplatz zwei Damen und einen Herrn. Und holt sich einen Korb: „Noi, Herr Nopper“, lacht Gerda Renz und gesteht, „da machet unsere Fiaß nimmer mit.“ Aber dabei sein wollte sie und ihre Freunde schon, als die Stadt am Samstag zum ersten Stäffeles-Tag auf den Platz eingeladen hat, der gleich mehrere reizvolle Aussichten zu bieten hat: Auf die Stadt und auf die nackte Brunnenfigur Galathea.