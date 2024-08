Die EU beklagt die Abhängigkeit von einigen wenigen Ländern, die die Welt mit Computerchips versorgen. Doch selbst die könnten ohne die Technologie von Trumpf ihre Chips nicht bauen.

Klaus Köster 09.08.2024 - 11:00 Uhr

Wer sich mit der Herstellung von Halbleitern beschäftigt, taucht ein in eine Welt der Superlative. Mehr als 200 000 Grad Celsius heiß werden die Zinntröpfchen, die mit einem der stärksten Industrielaser der Welt beschossen werden. Diese Temperatur ist rund 35-mal so hoch wie die der Oberfläche der Sonne – und notwendig, damit sich das Zinn in sogenanntes Plasma verwandelt. Plasma – das sind Stoffe, die sich durch extreme Erhitzung in einen vierten Aggregatzustand neben fest, flüssig und gasförmig umgewandelt haben, und dann ganz andere Eigenschaften haben als die Ausgangsstoffe.