Angesichts der Eskalation im Nahen Osten gibt EnBW-Chef Georg Stamatelopoulos Entwarnung für Millionen Gaskunden: Kurzfristige Preisschwankungen an den internationalen Energiemärkten würden sich nicht unmittelbar auf die Verbraucher auswirken. „Die EnBW kauft die benötigte Energie für unsere Kundinnen und Kunden lange im Voraus ein“, betonte der Vorstandsvorsitzende bei der Bilanzpressekonferenz in Stuttgart am Mittwoch. „Das erlaubt unseren Kunden, die absoluten Preisspitzen nicht mitnehmen zu müssen“, sagte der EnBW-Chef.

Der Manager stellte gleich zu Beginn seiner Rede die Versorgungssicherheit in den Mittelpunkt. „Wir sehen Unsicherheiten an den internationalen Energie- und Rohstoffmärkten, und diese Lage belastet die Preise für Energie“, räumte er ein. Der 56-Jährige betonte: „Aus heutiger Sicht und für das laufende Jahr sehen wir keine Notwendigkeit eine Preisanpassung durchzuführen.“ Sollte sich die Kriegssituation im Nahen Osten allerdings verschärfen, könne sich das ändern.

Stamatelopoulos: EnBW-Kunden vor Preissprüngen geschützt

Doch die langfristige Beschaffungsstrategie des drittgrößten deutschen Energieversorgers zahle sich aus: „Deswegen lagen schon in der Energiekrise 2021/2022 unsere Preise deutlich unterhalb des Marktdurchschnitts, und unsere Kundinnen und Kunden waren vor großen Preissprüngen geschützt“, sagte Stamatelopoulos. Das Unternehmen versorgt rund 5,5 Millionen Kunden mit Strom und Gas.

Strahlen Zuversicht aus: Finanzvorstand Kusterer (links) und Vorstandschef Stamatelopoulos bei der Bilanzpressekonferenz der EnBW. Foto: Marijan Murat/dpa

„Bei den Gasspeichern ist die Lage stabil und wir erwarten nicht, dass sich das bis zum Ende der Heizperiode noch ändert.“ Besonders wichtig: Die EnBW habe im Jahr 2025 kein Flüssiggas aus dem Nahen Osten bezogen. „Von dem Gas, das durch die Straße von Hormus transportiert wird, gingen 2025 fast 90 Prozent nach Asien.“

Die EnBW habe zudem langfristige LNG-Lieferverträge abgeschlossen, um sich gegen Marktturbulenzen abzusichern.

Größte Gas-Preissenkung seit Jahren zum Jahreswechsel

Dass die Beschaffungsstrategie aufgeht, zeigte sich zum Jahreswechsel: EnBW senkte die Gaspreise für einen Durchschnittshaushalt um über 14 Prozent, die Strompreise um 12 Prozent. „Das war die größte Senkung der vergangenen Jahre“, betonte Stamatelopoulos. Gerade in Zeiten steigender Lebenshaltungskosten sei dies „ein wichtiges Signal“.

Unsere Empfehlung für Sie Energieversorger Gewinn bei EnBW um 75 Prozent eingebrochen Der Gewinn beim Energieversorger EnBW ist 2025 deutlich eingebrochen. Dennoch spricht der Chef von einem erfolgreichen Geschäftsjahr. Warum?

„Denn um die Akzeptanz für den Umbau des deutschen Energiesystems in der Bevölkerung zu erhalten, muss Energie für die Menschen bezahlbar sein“, sagte der Vorstandschef. Die Bezahlbarkeit sei neben Klimaschutz und Versorgungssicherheit eine zentrale Säule der Unternehmensstrategie.

EnBW-Gewinn bricht um 75 Prozent ein

Trotz der positiven Signale an die Kunden brach der Konzernüberschuss im Geschäftsjahr 2025 drastisch ein: von 1,8 Milliarden Euro auf 450 Millionen Euro, wie aus dem Geschäftsbericht hervorgeht. Das entspricht einem Minus von 75 Prozent. Dennoch sprach Stamatelopoulos von einem „erfolgreichen Geschäftsjahr“, in dem der Konzern „wichtige strategische und operative Meilensteine erreicht“ habe.

Wesentlich besser sah es beim bereinigten Konzernergebnis aus: Das bereinigte EBITDA erreichte 5,1 Milliarden Euro und lag damit in der Mitte der Prognose. Der bereinigte Konzernüberschuss – bei dem Sondereffekte herausgerechnet werden – sank allerdings ebenfalls um gut fünf Prozent auf 1,4 Milliarden Euro, hauptsächlich wegen niedrigerer Marktbewertungen von Wertpapieren.

Der EnBW-Chef versichert: „Unsere Gaskunden sind vor kurzfristigen Preissprüngen geschützt.“ Foto: Marijan Murat/dpa

Einen erheblichen Einfluss auf den drastischen Gewinnrückgang hatte eine schmerzhafte Abschreibung von 1,2 Milliarden Euro für zwei gestoppte britische Offshore-Windprojekte. „Das war ein notwendiger und richtiger, wenn auch schmerzhafter Schritt“, verteidigte Stamatelopoulos die Entscheidung. Massiv gestiegene Kosten, Lieferprobleme und zu niedrige Einspeisevergütungen hätten die Projekte Mona und Morgan unwirtschaftlich gemacht. Die Abschreibung setze sich „maßgeblich aus bereits geleisteten Optionsgebühren an den britischen Staat zusammen“, ein geringerer Betrag entfalle auf Entwicklungskosten.

Dennoch will EnBW die Dividende leicht auf 1,70 Euro je Aktie erhöhen – ein Anstieg von sechs Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Rekordinvestitionen in Energiewende

Die Investitionen stiegen um 22 Prozent auf die Rekordsumme von 7,6 Milliarden Euro – mehr als je zuvor in einem Geschäftsjahr. „Wir haben so viel wie noch nie in die Transformation des Energiesystems und damit in die Versorgungssicherheit investiert“, sagte Stamatelopoulos.

Finanzvorstand Thomas Kusterer machte deutlich, dass die ambitionierten Pläne externe Finanzierung erfordern: „Unsere Erlöse reichen nicht aus, um unsere ambitionierten Investitionen zu finanzieren.“ 2025 habe man inklusive einer Kapitalerhöhung von 3,1 Milliarden Euro Finanzierungen von insgesamt fünf Milliarden Euro gesichert. „In allen drei Geschäftsbereichen haben wir unsere Ergebniserwartungen erreicht“, betonte der Finanzvorstand.

Erneuerbare Energien auf Rekordniveau

Beim Ausbau erneuerbarer Energien verzeichnete EnBW einen Rekord-Zubau von 800 Megawatt. Der Anteil an der eigenen Erzeugungsleistung stieg auf 66 Prozent. Bis 2030 soll er auf 75 bis 80 Prozent steigen. Etwa 60 Prozent der Investitionen flossen in den Netzausbau, darunter die Gleichstromleitung SuedLink, die Ende 2028 in Betrieb gehen soll.

Zugleich baut EnBW wasserstofffähige Gaskraftwerke, um die Versorgung zu sichern, wenn Wind und Sonne nicht ausreichen. In Stuttgart-Münster ging bereits eine neue Gasturbinenanlage in Betrieb, weitere Kraftwerke entstehen in Altbach/Deizisau und Heilbronn.

Ausblick: Leicht rückläufiges EnBW-Ergebnis erwartet

Für 2026 rechnet EnBW mit einem operativen Ergebnis zwischen 4,6 und 5,1 Milliarden Euro – leicht unter dem Vorjahr. Grund seien rückläufige Erlöse aus der Kraftwerksvermarktung wegen geringerer Margen bei Steinkohle und dem Verkauf des letzten Braunkohlekraftwerks.

Stamatelopoulos erhöhte zugleich den Druck auf die Politik: Es brauche Anpassungen bei den regulatorischen Rahmenbedingungen, „damit der weitere Umbau des Energiesystems erfolgreich gelingt“. Besonders die Rahmenbedingungen für Offshore-Windparks müssten verbessert werden: „Die erfolglose Ausschreibung im letzten Jahr hat gezeigt, dass es nicht möglich ist, wirtschaftlich tragfähige Projekte zu realisieren.“