Sechs Wochen lang war die zentrale Innenstadtstrecke der S-Bahn in Stuttgart gesperrt. Ab Samstag verkehren die Züge wieder regulär und werden alle Haltestellen in der City angefahren.

Ab Samstag, 7. September, können Pendler und Nachtschwärmer wieder aufatmen. Nach sechs Wochen wird der zentrale Netzabschnitt der S-Bahn zwischen Hauptbahnhof und Stuttgart-Vaihingen – die sogenannte Stammstrecke – aufgehoben. Die Züge verkehren wieder im gewohnten Takt und es werden alle Haltestellen in der City angefahren.

Bahn: Alle Arbeiten sind abgeschlossen

Es wird allmählich zur Normalität. Bereits im vierten Jahr in Folge war die innerstädtische Stammstrecke der S-Bahn während der Sommerferien vom 27. Juli bis 6. September gesperrt. Die Deutsche Bahn nutzt die erfahrungsgemäß die verkehrsärmere und schulfreie Zeit für vielfältige Arbeiten. Nicht weniger als 24 verschiedene Aufgaben seien nach Angaben des Verkehrsunternehmens durchgeführt worden. Unter anderem der Ausbau des Digitalen Knotens Stuttgart (DKS), der Anschluss der neuen S-21-Haltestelle Mittnachtstraße oder auch die Sanierung der Haltestelle Feuersee. Der Zeitplan wurde eingehalten. „Wir sind mit allem fertig geworden“, heißt es von Seiten der Deutschen Bahn.

Von der Sperrung waren alle Linien des S-Bahn-Netzes Stuttgart betroffen. Während der sechswöchigen Bauphase waren diese lediglich im 30-Minuten-Takt unterwegs – allerdings auf einer deutlich veränderten Streckenführung. Denn die Haltestellen Hauptbahnhof tief, Stadtmitte, Schwabstraße, Feuersee, Universität und Österfeld konnten nicht angefahren werden. Die Fahrgäste mussten auf den Schienenersatzverkehr mit Bussen ausweichen. Vor allem am Hauptbahnhof bedeutete das lange Umwege.

Nächste Sperrung in den Sommerferien 2025

Das gehört nun der Vergangenheit an. „Mit Betriebsbeginn am Samstag, 7. September, nehmen wir unseren Regelfahrplan wieder auf“, sagt eine Sprecherin der S-Bahn Stuttgart. Allerdings nicht ganz. Denn ab Montag, 9. September sperrt die Bahn drei Wochen lang die Strecke von Stuttgart-Vaihingen zum Flughafen. Daher verkehrt die S 1 nur im Halbstundentakt. Die ausfallenden S-Bahnen sollen durch Busse ersetzt werden, die am Omnibusbahnhof Vaihingen nach Filderstadt starten.

Und noch auf etwas können sich die ohnehin nicht gerade verwöhnten Fahrgäste der S-Bahn Stuttgart einstellen. Denn eine erneute Sperrung der Stammstrecke soll es laut Bahn auch in den Sommerferien 2025 und 2026 geben.