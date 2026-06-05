Stammzellenspende aus Murr Vom Kampf ums Leben zur engen Freundschaft
Ein Mann aus Murr rettete vor zehn Jahren einem Österreicher das Leben. Wie diese Stammzellenspende nun auch andere Menschen zu Lebensrettern macht.
Ein Mann aus Murr rettete vor zehn Jahren einem Österreicher das Leben. Wie diese Stammzellenspende nun auch andere Menschen zu Lebensrettern macht.
Alles Gute zu deinem zehnten Geburtstag! Das wünschte der Murrer Marcus Ziegler vor wenigen Tagen seinem genetischen Zwilling Helmut Bruckner am Telefon. Exakt zehn Jahre war es da her, dass der Österreicher Helmut Bruckner die lebensrettende Stammzellenspende von Marcus Ziegler bekommen hatte. Heute sind beide Männer Anfang 50. Für Helmut Bruckner begann aber an jenem Tag im Mai 2016 eine neue Zeitrechnung.