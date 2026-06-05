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Stammzellenspende aus Murr Vom Kampf ums Leben zur engen Freundschaft

Stammzellenspende aus Murr: Vom Kampf ums Leben zur engen Freundschaft
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Helmut Bruckner (links) und Marcus Ziegler einst bei ihrem ersten Treffen. Foto: privat, Montage: Sebastian Ruckaberle

Ein Mann aus Murr rettete vor zehn Jahren einem Österreicher das Leben. Wie diese Stammzellenspende nun auch andere Menschen zu Lebensrettern macht.

Ludwigsburg: Sandra Lesacher (sl)

Alles Gute zu deinem zehnten Geburtstag! Das wünschte der Murrer Marcus Ziegler vor wenigen Tagen seinem genetischen Zwilling Helmut Bruckner am Telefon. Exakt zehn Jahre war es da her, dass der Österreicher Helmut Bruckner die lebensrettende Stammzellenspende von Marcus Ziegler bekommen hatte. Heute sind beide Männer Anfang 50. Für Helmut Bruckner begann aber an jenem Tag im Mai 2016 eine neue Zeitrechnung.

 

Seither, seit dieser neuen Zeitrechnung, ist viel passiert – aber das Wichtigste: Es geht allen gut. Helmut Bruckner lebt. Und er ist gesund. Bis dahin war es ein langer und schwerer Weg. Die Nachricht, an Blutkrebs erkrankt zu sein, war das eine für den Vater zweier damals kleiner Kinder. Die Zeit nach der Transplantation das andere. So einfach die Spende der Stammzellen für Marcus Ziegler damals ablief, so hart war es für Helmut Bruckner.

„Zehn Jahre und eigentlich ist es wie gestern“

Marcus Ziegler bei seiner Stammzellenspende. Foto: privat

Auch das Kennenlernen der beiden vor fünf Jahren fühlte sich so an. Es war wie ein Blind-Date, erzählten Marcus Ziegler und Helmut Bruckner später. Sie hatten sich bis dahin nur anonym schreiben dürfen. Im Mai 2021 endete die Sperrfrist nach der Stammzellenspende, die Daten von Spender und Empfänger durften offen gelegt werden.

Marcus Ziegler und Helmut Bruckner trafen sich etwa auf halber Strecke zwischen ihren Wohnorten in einem Hotel am Wilden Kaiser in Österreich. Nach dem genetischen „Match“ war auch das Kennenlernen ein echter Treffer. Die beiden wurden Freunde, ja, eigentlich mehr als das. Irgendwie sind sie wie Brüder. Genetische Zwillinge eben. Dass sie damals, als sie sich das erste Mal sahen, sogar fast die gleichen Klamotten trugen, darüber staunen und lachen beide heute noch.

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Seither haben sich die beiden – meist gemeinsam mit den Familien – oft getroffen. Auch, wenn die 600 Kilometer Distanz von einem Wohnort zum anderen eine gewisse Herausforderung darstellt. Aber es gab da diese To-Do-Liste von Helmut Bruckner. In seinen Briefen vor dem ersten Treffen hat er Wünsche formuliert, Dinge, die er gemeinsam mit seinem genetischen Zwilling machen wollte.

Zusammen beim VfB Stuttgart

So wurden gemeinsam Geburtstage und Silvester gefeiert, die beiden waren gemeinsam Skifahren, waren beim VfB Stuttgart und beim Handball, waren gemeinsam Tennis spielen und bei der Weinlese. Kürzlich haben Marcus Ziegler und Helmut Bruckner das DFB-Pokalfinale gemeinsam geschaut. Wenn auch diesmal jeder bei sich zuhause.

Die To-Do-Liste mit den Wünschen ist inzwischen „abgearbeitet“, trotzdem sehen beziehungsweise hören sich die beiden Männer so oft es geht. Einmal pro Woche wird auf jeden Fall telefoniert. „Es ist einfach immer wieder schön“, sagt der Murrer.

Beide Bewerbungen die DKMS nach Kräften

So auch das Telefonat zum Geburtstag von Helmut Bruckner – dem zehnten der neuen Zeitrechnung. „Wir haben über viele Dinge gesprochen, über unsere gemeinsame Zeit, die Aktivitäten, die Urlaube ...“

Das Thema Stammzellenspende holt die beiden immer wieder ein. Wo sie können machen Marcus Ziegler und Helmut Bruckner Werbung für die Sache. Wie wichtig es ist, sich bei der DKMS (Deutsche Knochenmarkspenderdatei) registrieren zu lassen, darauf weisen die beiden, wann immer es geht, in ihrem Umfeld und darüber hinaus hin. „Man muss es einfach immer wieder ansprechen, denn es könnten noch mehr Registrierte sein“, betont Ziegler.

Weitere Lebensretter gefunden

Und die genetischen Zwillinge haben Erfolg mit ihrem Tun. 2021 organisierte Helmut Bruckners Familie eine Typisierungsaktion. Inzwischen ist bekannt, dass es dabei gleich zwei „Matches“ – also Treffer – gab. Zwei Menschen, die sich dort haben typisieren lassen, sind inzwischen zu Lebensrettern für zwei an Blutkrebs Erkrankte geworden.

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Ein junger Mann und eine junge Frau erfuhren im vergangenen Herbst, dass sie als Stammzellenspender infrage kommen, Anfang dieses Jahres erfolgte die Entnahme. Eine Spende ging nach Italien, eine an einen Mann mittleren Alters in die USA.

Eine weitere Typisierungsaktion hat Helmut Bruckners Sohn Jonas jüngst in seiner Schule gestartet. 130 Schüler haben sich mittels Wangenabstrich registrieren lassen. Vielleicht wird auch einer von ihnen so zum Lebensretter.

Stammzellen spenden

Stammzellenspende
Viele Patienten können ohne eine Stammzellspende nicht überleben. „Je schneller ein ,Match’ gefunden wird, desto größer sind die Überlebenschancen der Patienten.“ Meist werden dem Spender Stammzellen entnommen, in deutlich weniger Fällen – 20 Prozent – Knochenmark.

Spender werden
Auf der Homepage der DKMS kann man sich umfassend über die Spende informieren und auch registrieren. Man bekommt ein Set mit einem Stäbchen zugeschickt und kann selbst einen Wangenabstrich machen. Die Probe wird analysiert und in die Datei aufgenommen.

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