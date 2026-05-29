Nach vier Tagen Streik im existenzgefährdeten Mahle-Werk Neustadt an der Donau hat die IG Metall mit dem Unternehmen eine sozialverträgliche Lösung vereinbart – mehr aber auch nicht.
29.05.2026 - 23:13 Uhr
Mit einem viertägigen Erzwingungsstreik hat die IG Metall eine soziale Abfederung für die Belegschaft beim Aus des Mahle-Werks Neustadt an der Donau erzwungen. Die geplante Schließung des bayerischen Standorts wurde so nicht verhindert, doch hat sich die Gewerkschaft mit der Arbeitgeberseite auf eine tarifliche Lösung verständigt. Der IG Metall zufolge erhalten die Beschäftigten „hohe Abfindungen – weit über das übliche Maß hinaus“.