Langes Wochenende und Ferienende sind Garanten für besonders volle Autobahnen. In der Region Stuttgart wird es an drei Baustellen besonders brenzlig.

Der Klassiker: Das nächste lange Wochenende mit Brückentag steht vor der Tür, gleichzeitig neigen sich die Pfingstferien dem Ende zu. Da sind rund um den Feiertag Fronleichnam und besonders am Sonntag Staus programmiert.

Besonders eng dürfte es wieder an den drei Hotspots im Großraum Stuttgart werden. Im Engelbergtunnel bei Leonberg gibt es schon an normalen Tagen regelmäßig Behinderungen und zähflüssigen Verkehr. Die Auswirkungen reichen sowohl auf die A 8 als auch die A 81, die sich am Leonberger Dreieck kreuzen. Ein wesentlicher Grund für die regelmäßigen Staus sind die Sanierungsarbeiten im Tunnel, die noch bis ins kommende Jahr andauern. Auch der störanfällige Thermoscanner sorgt regelmäßig für Sperrungen.

Noch heftiger ist die Lage an der Dauerbaustelle auf der A8 bei Pforzheim, die nach neuesten Angaben noch mehr als zwei Jahre laufen wird. Hier staut sich der Verkehr quasi permanent, fünf bis acht Kilometer sind die Regel. Allenfalls in den Nachtstunden herrscht freie Fahrt. Durch den Rückreiseverkehr am Sonntag dürfte sich die Situation auf der Autobahn zwischen Heimsheim und Pforzheim noch verschärfen. Gleiches gilt für die Großbaustelle auf der A81 bei Böblingen und Sindelfingen.

„Pfingsten zählt traditionell zu den reisestärksten Zeiten des Jahres“, erklärt die Niederlassung Südwest der für die Bauarbeiten zuständigen Autobahn GmbH. „Wir sorgen dafür, dass innerhalb der Baustellen alle Fahrstreifen befahrbar bleiben.“ Trotzdem sollten Reisende in den Baustellen mehr Zeit einplanen, empfiehlt die Behörde, würden doch in den Baustellen aus Sicherheitsgründen Tempolimits gelten.

Staus auf der A81 vor dem Engelbergtunnel sind keine Seltenheit, wie hier nach einem Unfall, am Dienstag. Foto: Simon Granville

Durch vorausschauendes Fahren könnten die Fahrer selbst dazu beitragen, dass Rückstaus auf den Autobahnen gar nicht erst entstehen. „Wir appellieren an alle: Halten Sie Abstand, passen sie Ihre Geschwindigkeit an und lassen Sie andere Verkehrsteilnehmende einfädeln“, rät die Autobahn GmbH. „Regelmäßige Pausen helfen außerdem dabei, entspannt und vor allem sicher ans Ziel zu kommen.“