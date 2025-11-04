Starregisseur aus Sindelfingen Roland Emmerich: „Trump? Was für ein Hochstapler!“
Der Schwabe, der Hollywood neu erfand: Roland Emmerich liebt Popcornkino mit Botschaft, verabscheut Trump und die AfD und feiert jetzt seinen 70. Geburtstag.
Er hat das Weiße Haus in die Luft gejagt, einen Tsunami New York City verwüsten lassen, in Filmen wie „Independence Day“, „The Day After Tomorrow“ oder „2012“ ist der Weltuntergang immer nah. Am 10. November wird Roland Emmerich, der einst in Sindelfingen das Hollywood-Kino neu erfand, 70 Jahre alt. Zum Start von Jo Müllers Dokumentarfilm „Meister der Apokalypse“ haben wir mit Emmerich über Katastrophenfilme mit Botschaft, Donald Trump und die Freiheit, schwul zu sein, gesprochen.