Einen Monat lang sind Klein und Groß eingeladen, bei Enzweihingen (Kreis Ludwigsburg) gemeinsam zwölf Stationen zu entdecken.
21.05.2026 - 08:00 Uhr
Wusel Waldmaus ist wieder unterwegs: Nachdem der mobile Walderlebnispfad des Fachbereichs Wald des Landratsamts Ludwigsburg seit 2021 in zahlreichen Kommunen im Kreis Station gemacht hat, kehrt Wusel zu seinen Wurzeln zurück: Vom 22. Mai bis 23. Juni lädt der beliebte Walderlebnispfad laut Landratsamt unter dem Motto „Wusels Waldolympiade“ in den Stadtwald Vaihingen ins Pulverdinger Holz bei Enzweihingen ein.