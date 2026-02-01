Die Hermann-Hesse-Bahn gehört von 1. Februar an ganz offiziell zum Streckennetz des VVS. Für die Bahnfahrt von Stuttgart bis Calw ist somit ab jetzt nur noch ein Ticket nötig.
01.02.2026 - 07:03 Uhr
Der nördliche Schwarzwald ist ein Paradies für Wanderer und Radfahrer – und es gibt gute Nachrichten für sie. Aber nicht nur für sie, sondern auch für alle Pendler und alle anderen Menschen, die mit der Bahn von Stuttgart nach Calw fahren möchten. Denn die Fahrt ist jetzt deutlich einfacher und günstiger.