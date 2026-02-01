Die Hermann-Hesse-Bahn gehört von 1. Februar an ganz offiziell zum Streckennetz des VVS. Für die Bahnfahrt von Stuttgart bis Calw ist somit ab jetzt nur noch ein Ticket nötig.

Der nördliche Schwarzwald ist ein Paradies für Wanderer und Radfahrer – und es gibt gute Nachrichten für sie. Aber nicht nur für sie, sondern auch für alle Pendler und alle anderen Menschen, die mit der Bahn von Stuttgart nach Calw fahren möchten. Denn die Fahrt ist jetzt deutlich einfacher und günstiger.

Mit nur einmal umsteigen gelangt man nun mit der Bahn nach Calw – und das in 59 Minuten. Mit Wirkung zum 1. Februar ist der Kreis Calw zudem teilintegriert in den Verkehrsverbund Stuttgart (VVS). Der VVS-Tarif gilt nun auch auf der reaktivierten Hermann-Hesse-Bahn, die von Weil der Stadt nach Calw fährt. Die Fahrt von Stuttgart nach Calw kostet mit einem VVS-Tagesticket 16,60 Euro, wenn es online oder über die App gekauft wird (am Automaten sind es 17,80 Euro).

Von Stuttgart nach Calw mit der Hermann-Hesse-Bahn: ein Tarif statt Ticket-Puzzle

Kürzere Stecken sind günstiger, je nach der Anzahl der durchfahrenen VVS-Zonen. Für drei Zonen, beispielsweise ab Renningen, kostet das Ticket 11 Euro (online/App; 11,80 Euro am Automaten). Alternativ kann auch das Deutschlandticket genutzt werden.

Die Hermann-Hesse-Bahn eröffnet neue Möglichkeiten. Foto: Simon Granville

Die Verbindung führt von Stuttgart aus zunächst mit der S-Bahn-Linie S6 nach Weil der Stadt. Dort erfolgt der Umstieg in die Hermann-Hesse-Bahn nach Calw. Bisher war der Trip ein Tarifpuzzle. Ob mit BW-Tarif, Metropol-Tagesticket oder einer Kombination aus VVS-Tagesticket und einer Fahrkarte der Verkehrsgesellschaft Bäderkreis Calw (VGC) – schnell wurden dafür rund 25 Euro fällig. Ein VGC-Ticket kann übrigens weiterhin nicht im VVS-Gebiet genutzt werden.

Zum Start fährt die Hermann-Hesse-Bahn, deren Gesamtkosten sich auf 240 Millionen Euro summiert haben, zwischen 6 und 18 Uhr einmal pro Stunde zwischen Weil der Stadt und Calw. Ab Mitte April soll der Betrieb deutlich ausgeweitet werden: Dann sind die Züge zwischen 5 und 21 Uhr zweimal pro Stunde unterwegs, außerdem bis Mitternacht. Am Wochenende bleibt es vorerst bei einem Zug pro Stunde.

Das VVS-Ticket gilt mit Wirkung zum 1. Februar aber nicht nur für die Hermann-Hesse-Bahn, sondern für den gesamten Kreis Calw. Somit kann dort auch ein Bus in die Umgebung genommen werden – etwa für einen Ausflug nach Bad Teinach oder Calw-Hirsau.