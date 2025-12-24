Start ins Leben im Weraheim: Warten aufs Kind – Wie ist das, wenn immer Ernstfall sein könnte

Es ist ein Zimmer im Schlummermodus. Ein ganz nüchterner Raum auf den ersten Blick. An der Rückseite des Stuttgarter Weraheims, im Erdgeschoss gelegen. Nicht sehr groß, zwei auf vier Meter vielleicht. Bewusst schmucklos gehalten. Keine Kinderbilder an der Wand. Ein Schränkchen steht neben der Wickelkommode. Die Heizung bullert auf höchster Stufe. 28 Grad Zimmertemperatur sind hier der Standard. Damit das Licht immer brennt, ist der Lichtschalter mit einem Tesastreifen überklebt, auf dem steht „Bitte Licht anlassen“. Tageslicht fällt nur durch ein kleines Fenster in das Zimmer. Durch die Glasscheibe kann man ins Zimmer schauen. Wer davor steht, soll sehen, wie es dahinter aussieht. Das Fenster signalisiert aber auch nach draußen: Hier wartet jemand rund um die Uhr. 365 Tage pro Jahr.

Strauß weiß aus den Gesprächen mit Müttern, die sich nach der Abgabe ihres Kinder wieder gemeldet haben, dass viele ihre Schwangerschaft erst mit Einsetzen der Geburt bemerkt haben, sich also gar nicht rechtzeitig beraten lassen konnten. Es gibt Frauen, die erzählen, sie hätten während der Geburt „Schwanger in Not“ gegoogelt und so von der Babyklappe im Stuttgart erfahren. „Sie haben sich nicht strafbar gemacht, niemand wird sie suchen, sie haben auch keine finanziellen Forderungen zu erwarten“, steht in dem mehrsprachigen Infoblatt für die Mutter, das sie der Klappe entnehmen kann.

Wenn die Klappe schließt, klingelt im Haus ein ganz spezielles Telefon, das nur dann klingelt. Dann erwacht das Zimmer hinter der Klappe in Windeseile zum Leben, wird entgegen seiner nüchternen Optik unweigerlich doch von Emotionen geflutet. Es sind die Minuten, nachdem eine Mutter die in Fensterhöhe angebrachte Klappe geöffnet, ihr Kind in das Wärmebettchen gelegt und die Klappe wieder geschlossen hat. „Das ist er Ton“, sagt Sabine Bauer, Vorstand im Weraheim, „bei dem das Herzklopfen losgeht.“ Eine Computerstimme sagt dann: „Babyklappe Weraheim geöffnet“. Eine der 33 Mitarbeiterinnen trägt das magische Telefon immer bei sich. Aber was tut man, wenn man „noch einmal tief durchgeatmet hat“ (Strauß), die Tür aufschließt, die Klinke runterdrückt, es kein Fehlalarm war und da wirklich ein Kind liegt, mal im Strampler, mal in ein T-Shirt gewickelt? Oder ein Kind, wie auch schon geschehen, wie Moses aus dem Alten Testament in einem Körbchen auf dem Fensterbrett steht?

Die Babyklappe (rechts) liegt im Hof des Stuttgarter Weraheims. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Was zu tun ist, legt ein Ablaufplan genau fest: den Kindernotarzt im Olgakrankenhaus zur medizinischen Versorgung alarmieren nämlich und auf sein Eintreffen warten. Und doch „kann man den Ernstfall nicht üben“, sagt Sabine Bauer. Er ist nicht planbar. Er kann an Heiligabend ebenso eintreten wie an jedem stinknormalen Tag im Jahr. „Die meisten Kinder werden zwischen Mitternacht und den frühen Morgenstunden geboren“, sagt Carola Strauß. Die meisten Frauen kommen wenige Stunden danach. So die Beobachtung und auch wissenschaftliche Studien. Das sind die Zahlen. Aber bei aller Professionalität bleibt die Abgabe eines Kindes auch für die Menschen auf der anderen Seite der Klappe eine emotionale Angelegenheit – auch wenn erst mal alle funktionieren und die körperlichen Reaktion wie weiche Knie erst kommen, wenn alles vorbei ist, sagt Strauß „Dann merkt man erst, wie durchgeschwitzt man ist“ .

Warten auf den Notarzt

Zwischen Alarm und Eintreffen des Notarztes bleiben immer mehrere Minuten, in denen die Weraheimmitarbeiterin mit dem Kind allein ist. Und was tut man dann? Bauer und Strauß, die jetzt im Backstage-Raum der Babyklappe stehen, machen beide die gleiche Bewegung mit den Armen, als würden sie ein Kind hin und her wiegen. Soll heißen: Geborgenheit und Körpernähe geben. „Ich rede mit dem Kind und heiße es willkommen“, sagt Carola Strauß.

Es brennt immer Licht in dem Zimmer hinter der Babyklappe. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Sie ziehen dem Kind in dieser kurzen Phase bewusst keine neue Kleidung an. Weil der Notarzt die wenig später ohnehin wieder ausziehen wird. „Das wäre zusätzlicher Stress für das Kind“, sagt Strauß. So halten sie es lieber, geben ihm für ein paar Minuten Nähe und einen Namen. „Wir wollen nicht, dass es uns als No-Name“ verlässt“, sagt Strauß. Ein Name schafft Identität und Normalität, macht ansprechbar und verwischt schon im Krankenhaus die Spur zurück zur Babyklappe. An der Wand hängt zur Auswahl eine Liste mit Vornamen wie Pia, Carla, Laura, Finn, Niklas oder Jonas. Als Nachnamen stehen Schröder, Müller oder Schulz zur Auswahl. Mit diesem Namen melden sie das Neugeborene ans Jugendamt. Kommt es zu einer Adoption wird es den Namen seiner neuen Eltern bekommen und mit großer Wahrscheinlichkeit einen neuen Vornamen. Nach dem Gesundheitscheck in der Neonatologie des Olgakrankenhauses kommt das Kind in eine Bereitschaftspflegefamilie. Acht Wochen hat die leibliche Mutter Zeit dann sich zu melden.

46 Mal gab es Alarm

46 Mal ist der Ernstfall bisher eingetreten. Wann genau zum letzten Mal, sagt Carola Strauß nicht. Womöglich ließen sich so Rückschlüsse auf die Mutter ziehen. Deren Anonymität und das Wohl ihres Kindes stehen über allem Handeln. „Wir respektieren den Wunsch nach Anonymität“, sagt Strauß. „Wenn wir sehen, dass sich eine Frau dem Haus nähert, ziehen wir uns zurück.“ Niemand macht hier eben schnell zur Erinnerung noch ein Handyfoto vom Kind.

Und auch wenn ihnen das Herz überläuft, spricht keine der Frauen in ihrem privaten Umfeld darüber, wenn sie ein Kind aus der Babyklappe versorgt haben. Die Geschichten und die Emotionen bleiben im Haus. Aber wenn alles getan ist, der Notarzt und das Kind weg sind, das Jugendamt per Fax benachrichtigt, der Alarm wieder scharf gestellt ist, dann schreiben sie einen Brief an das Kind, das für kurze Zeit bei ihnen zu Gast war. Wie es war und wie es zu ihnen kam. Sie wissen, dass ein Satz wie „Du warst besonders gut eingewickelt. Das sah richtig liebevoll aus“ irgendwann von Bedeutung sein können.

Die Kleidung bewahren sie auf

Solche Briefe tun auch der Schreiberin gut, entlasten auch sie. Und gleichzeitig können sie irgendwann einmal Trost in einem Leben spenden, das ohne das Wissen um die eigenen Wurzel ist. Den Strampler, das Handtuch oder das T-Shirt, die erste Kleidung, geben sie nicht mit in die Klinik. Die waschen sie und bewahren für die neue Familie auf. Denn manche Eltern kommen nach der Adoption ins Weraheim, um zu erfahren, wie das war, als ihr Kind hier angekommen ist. Irgendwann, als ein Frau entschieden hat, damit das Beste für ihren Sohn oder ihre Tochter zu tun. Schon morgen kann es wieder soweit sein, dass der Raum aus seinem Schlummermodus geweckt wird.