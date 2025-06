Die Geschäftsidee einer Etagen-Wärmepumpe macht nicht nur Eigentümer in Mehrfamilienhäusern neugierig, sondern sie gehört nun gewissermaßen zu den besten Einfällen in Baden-Württemberg.

Das Start-up Heatpump23, das seit Frühjahr Etagen-Wärmepumpen unter anderem in einer Wohnung Stuttgart testet, hat im Landesfinale des „Start-up BW Elevator Pitch 2025“ den ersten Platz gemacht.

Idee für Etagen-Wärmepumpe patentieren lassen

Die Idee für die Etagen-Wärmepumpe kam den beiden Gründern Georg Barbunopulos und Frederik Janzen im Jahr 2023, im Sommer 2024 haben sie sich ihre Erfindung patentieren lassen. Nun erhalten sie 4000 Euro Starthilfe durch den Preis. Bereits aus dem Klima-Innovationsfonds der Stadt Stuttgart haben sie 263 000 Euro erhalten. Derzeit besteht das Team aus etwa acht Leuten, viele sind noch in Teilzeit.

Etwa 448 000 Wohnungen in Baden-Württemberg werden mit einer Gas-Etagenheizung warm gehalten. In ganz Deutschland sind es knapp 4,9 Millionen Stück, was 11,6 Prozent entspricht. Das hat eine Studie des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft ergeben.

Foto: privat

Im Sommer will das Start-up mit Wurzeln in Stuttgart und Heilbronn die ersten Bestellungen aufnehmen. Die erste Charge mit 50 Seriengeräten soll bis zum Jahresende bei einem Fertigungspartner in Kaiserslautern produziert und in den Modellregionen Stuttgart und Heilbronn eingebaut werden. 2026 sollen es bereits 400 sein, 2031 dann 20 000. Die Investionskosten liegen laut Heatpump23 bei etwa 19 000 Euro.

Bei der Finalrunde des „Start-up BW Elevator Pitch 2025“ trafen 15 Gründungsteams aufeinander. Den Wettbewerb des Ministeriums für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus Baden-Württemberg gibt es seit 2013.