Start-Up „Sneaker Repair“: Alte Sneaker wegwerfen? Diese Stuttgarter haben eine bessere Idee

Jacob Jung steht in der WG-Küche von Dennis Merkle im Stuttgarter Osten, in den Händen ein Paar abgetretene Sneaker. „Die sehen zwar nicht so aus, aber die waren mal teuer und ich hänge ein bisschen an denen“, sagt er, fast ein wenig entschuldigend, und blickt hinunter auf die Schuhe – ehemals weiß-beige, inzwischen eher nur noch beige. „Ich weiß nicht, ob man die nochmal hinbekommt.“ Dennis versichert: „Auf jeden Fall.“ Er begutachtet die Schuhe kurz: „Da machen wir einmal eine Grundreinigung, vorne abschleifen, Innenraumreinigung, Ferse ausbessern, einfach einmal alles rundum.“ Jacob ist begeistert.