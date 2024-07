Nachdem Kritik an der Vereinbarung mit den USA zur Stationierung von Marschflugkörpern in Deutschland laut wurde, verteidigte Bundeskanzler Olaf Scholz die Pläne am Donnerstag in Washington.

red/AFP 11.07.2024 - 16:26 Uhr

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat die Vereinbarung mit den USA zur Stationierung von Marschflugkörpern in Deutschland gegen Kritik verteidigt. Dies sei eine „sehr gute Entscheidung“, sagte er am Donnerstag auf Englisch beim Nato-Gipfel in Washington. Deutschland müsse „einen eigenen Schutz haben mit Abschreckung“, und dazu seien die Präzisionswaffen notwendig, fügte der Kanzler auf Deutsch hinzu.