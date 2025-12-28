Statistik Im Südwesten ist die Miete am teuersten
Die teuerste Großstadt der Republik heißt Stuttgart, und die höchsten Mieten im Land werden in Baden-Württemberg gefordert. In dieser Statistik ist selbst München günstiger.
In Stuttgart ist die durchschnittliche Miete höher als in München, Hamburg oder Frankfurt. Das ist zumindest so, wenn man die Statistik der Hamburger Beratungsfirma Fub Iges betrachtet. Die baden-württembergische Landeshauptstadt ist demnach bei Mieten die teuerste Großstadt der Republik, von den 30 teuersten Städten zwischen Berchtesgaden und Flensburg liegen 30 im Südwesten. Es ist eine Statistik, mit der die Linke im Land gerade auf Wahlkampfwerbung geht, mit dem Ziel, diesen Zustand zu ändern.