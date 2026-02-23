Wohnen in Stuttgart ist teuer: Viele Haushalte geben mehr als das empfohlene Drittel ihres Nettoeinkommens aus. Vor allem zwei Altersgruppen sind betroffen.
23.02.2026 - 06:52 Uhr
Die Stuttgarter Miethaushaushalte haben im Jahr 2024 durchschnittlich 29 Prozent ihres Nettoeinkommens für die Bruttokaltmiete (Kaltmiete inklusive kalter Nebenkosten) ausgegeben. Verglichen mit dem Jahr 2022 hat sich die Mietbelastung in Stuttgart kaum verändert (30 Prozent). Das geht aus Daten der Stadt Stuttgart hervor. Damit kann der Durchschnittshaushalt die oft empfohlene Faustformel – ein Drittel des Einkommens für Miete – noch einhalten.