Ein Auto hat am Montagnachmittag im Engelbergtunnel gebrannt. Die Röhren wurden voll gesperrt, es ereignete sich noch ein weiterer Unfall, bei dem ein Motorradfahrer im Tunnel stürzte.

Marius Venturini 16.06.2025 - 16:54 Uhr

Einsatz für die Rettungskräfte im Engelbergtunnel: Ein Auto geriet am Montagnachmittag in der Weströhre der A81 in Fahrtrichtung Karlsruhe/Singen in Brand, woraufhin der Tunnel komplett gesperrt wurde. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilte, sei der Alarm um 15.51 Uhr eingegangen.