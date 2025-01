Wegen einer sanierungsbedürftigen Fassade in der Gablenberger Hauptstraße müssen Fahrgäste der Buslinie 42 weiterhin mit Behinderungen rechnen – auf unbestimmte Zeit. Wie geht es nun weiter?

Tag für Tag fahren zahlreiche Pendler vom Fernsehturm kommend durch den Stuttgarter Osten, biegen am unteren Ende der Gablenberger Hauptstraße rechts in Richtung Gaskessel ab. Seit knapp zwei Monaten ist die Durchfahrt auf dieser beliebten Route jedoch erschwert. Mitte November haben sich an einem Gebäude, das an der Ecke zur Talstraße steht, Fassadenteile gelöst. Sie stürzten auf den Gehweg, machten die Sperrung einer Fahrspur notwendig. Die Folge: Staus, vor allem im Berufsverkehr.

Busse der Linie 42 werden umgeleitet

Weil die Busse der Linie 42 mit Fahrtziel Erwin-Schoettle-Platz dort regelmäßig aus dem Takt kamen, haben die Verantwortlichen der Stuttgarter Straßenbahnen AG (SSB) Mitte Dezember entschieden, den 42er in Richtung Hauptbahnhof nicht mehr durch die Gablenberger Hauptstraße fahren zu lassen. Die Haltestellen Gablenberg (Schmalzmarkt) und Libanonstraße werden nicht mehr bedient, stattdessen werden die Busse, die vom Schlossplatz kommen, nach der Haltestelle Planckstraße über die Wagenburgstraße zum Ostendplatz umgeleitet. Busse der Linie 45 fahren noch immer in beide Richtungen durch den Ortskern von Gablenberg. Die Maßnahme der SSB galt zunächst bis Weihnachten, wurde dann aber bis Freitag, 10. Januar, mehrfach verlängert. „Bis auf Weiteres“, heißt es nun in der aktuellen Ankündigung.

Das Gerüst grenzt auf dem schmalen Gehweg direkt an den Fahrbahnrand. Foto: Steegmüller

„Bis auf Weiteres“, bedeutet wohl, bis die Fahrspur wieder freigegeben wird. Doch das kann noch dauern. Der Eigentümer des Wohnhauses hat im vergangenen Jahr zwar reagiert: Zunächst wurden Teile des offenbar sanierungsbedürftigen Gebäudes eingerüstet. Nach einer Prüfung durch das Baurechtsamt dann schließlich das ganze Haus. Fangnetze sollen verhindern, dass Mauerwerk auf die Fahrbahn beziehungsweise auf Passanten fallen kann. Aber die mutmaßlich marode Fassade ist nur ein Problem. Weil der Gehweg in dem Bereich sehr schmal ist und das Gerüst direkt an den Fahrbahnrand grenzt, besteht offenbar die Gefahr, dass beispielsweise ein Lastwagen an den Stahlstreben hängen und es zum Einsturz bringen könnte.

„Es ist eine unendliche Geschichte“, beklagt sich eine Anwohnerin. Auf das Nadelöhr blickt sie mit Unverständnis. „Ich verstehe nicht, dass die rechte Fahrspur noch immer gesperrt ist.“ Ihr schwebt vor, dass man sie mit Pollern etwas in Richtung Mitte der Straße versetzt, um etwas Sicherheitsabstand zu schaffen. Ob und welche Maßnahmen die Stadt ergreifen wird, ist jedoch noch offen. Laut eines Sprechers der Stadt Stuttgart wollen sich die Straßenverkehrsbehörde beziehungsweise das Baurechtsamt noch in dieser Woche dazu äußern, bis wann sich die Lage in der Gablenberger Hauptstraße normalisiert haben könnte.