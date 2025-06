Stauferfalknerei Kloster Lorch: Vögel dirigieren wie im Orchester

Will man das Leben eines Menschen in Zeilen fassen, braucht man mindestens ein Buch. Für Gunter Pelz wäre eher eine Buchreihe angemessen. Der heute 73-jährige Gründer der Stauferfalknerei Kloster Lorch antwortet auf die Frage nach seinem Werdegang: „Fragen Sie lieber, was ich nicht gemacht habe, dann sind wir schneller fertig.“ Er studierte Tiermedizin, gab verschiedene Zeitschriften im Bereich Tiere und Natur heraus, züchtete Rassehühner und -Pferde, war Messeveranstalter, bildete Jagdhunde aus… Schon sein Vater lebte eine tiefe Verbundenheit mit Tieren, züchtete Geflügel.​