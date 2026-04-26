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Staugefahr in Stuttgart Daimlersteg wird saniert – B10 Monate lang nur einspurig

Staugefahr in Stuttgart: Daimlersteg wird saniert – B10 Monate lang nur einspurig
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Seit mehr als drei Jahren ist der Daimlersteg, der über die B10 und den Neckar führt, wegen erheblichen Schäden gesperrt. Foto: Alexander Müller

Die Brücke zwischen dem Wangener Großmarkt und dem Mercedes-Werk in Untertürkheim wird für 1,7 Millionen Euro erneuert. Das hat große Auswirkungen auf die Bundesstraße.

Reporter: Alexander Müller (ale)

Bereits im Mai 2023 wurden am Daimlersteg große Schäden festgestellt. Die Bestandkonstruktion sei nicht mehr standsicher gewesen, hieß es damals in einer Stellungnahme der Stadt. Seitdem ist die kürzeste Verbindung zwischen dem Parkplatz am Wangener Großmarkt und dem Mercedes-Hauptsitz in Untertürkheim gesperrt, da die Verkehrssicherheit der darunter verlaufenden Bundesstraße nicht mehr gewährleistet war, weil Teile drohten, herunter zu fallen. Nun soll die Fußgängerbrücke aber von Grund auf saniert werden. Die Kosten von rund 1,7 Millionen Euro teilen sich die Stadt und die EnBW. Während der Bauzeit führt dies auch zu massiven Beeinträchtigungen für den Verkehr auf der B10.

 

Neuer Rostschutz und Gehwegbelag für den Daimlersteg

Lange Zeit hatte sich die Stadt gegen eine Sanierung gesträubt. Das lag zum einen an den hohen Kosten, zum anderen an der Lage der Brücke über den Neckar und die B10. Bis jetzt. Die dreiteilige Stahlkonstruktion – der größte Bereich über den Neckar wurde bereits 1950 von der Deutschen Bahn errichtet, der gesamte Steg dann 1961 – erhält einen neuen Rostschutz. Zudem wird der komplette Gehwegbelag erneuert, um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten und zukünftige Schäden zu vermeiden.

Somit wird eine aus Sicht der Stadt wichtige Verkehrsachse wieder erschlossen. Der öffentliche Fußgängersteg zwischen der Verlängerung des Langwiesenwegs und dem Untertürkheimer Neckarufer wird in erster Linie von Mitarbeitern des Automobilkonzerns, aber auch von zahlreichen Spaziergängern sowie von Fußball-Fans auf dem Weg in die MHP-Arena genutzt. Zeitgleich verlaufen auch zahlreiche Leitungen über das Brückenbauwerk, die zur Energieversorgung des Mercedes-Werks dienen.

Von Juni bis Oktober nur eine Fahrspur auf der B10 in jede Richtung

Laut Planungen der Stadt soll der Start bereits Ende April, spätestens im Mai erfolgen. In sechs Bauabschnitte unterteilt, sollen sich die Arbeiten bis Ende 2026 hinziehen. Um die Leistungsfähigkeit der B10 zu garantieren, wurde eigens ein Verkehrskonzept erstellt. Von April bis Ende Mai wird die Abfahrtsrampe von der B14 auf B10 am Neckarpark verschwenkt. Die Ausfahrt aus dem Langwiesenweg wird bis Ende Juli gesperrt. Davon sind vor allem die täglich unzähligen Lastwagenfahrer am Großmarkt betroffen. Aufgrund der Arbeiten steht zudem rund eine Woche lang in Fahrtrichtung Esslingen nur eine Fahrspur zur Verfügung, ansonsten verläuft der Verkehr auf der Bundesstraße normal.

Anders verhält es sich dann von Anfang Juni bis Oktober. Der Verkehr nach Esslingen wird auf die Gegenfahrbahn verschwenkt. Daher steht nur eine Fahrbahn pro Fahrtrichtung auf der B10 zur Verfügung. Vor allem zu den Stoßzeiten könnte dies zur Staufalle werden. Das gilt auch während der Pause der Brückensanierung von Ende Juli bis Ende August. In dieser Phase nutzt das zuständige Regierungspräsidium Stuttgart die Zeit für die Asphaltsanierung in Richtung Stuttgart. Während der abschließenden Arbeiten im November und Dezember muss dann nur noch kurzfristig eine Fahrbahn gesperrt werden, die Abfahrtsrampe von der B14 auf die B10 ist wieder an ihrem angestammten Platz.

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Die Kosten belaufen sich auf ingesamt 1,705 Millionen Euro. Der Anteil der Stadt beläuft sich auf 943.000 Euro. Da ein Großteil des Daimlerstegs auch von Leitungen der EnBW belegt ist, übernimmt das Energieunternehmen die restlichen 762.000 Euro.

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