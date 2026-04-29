Stefan Hartung im Gespräch Bosch-Chef: Kein Mitarbeiter wird gezwungen, für die Rüstung zu arbeiten
Konzernchef Stefan Hartung will auch die Verteidigungsindustrie beliefern. Ein Ersatz für das schwache Autogeschäft wird daraus aber nicht werden.
Konzernchef Stefan Hartung will auch die Verteidigungsindustrie beliefern. Ein Ersatz für das schwache Autogeschäft wird daraus aber nicht werden.
Der Stuttgarter Bosch-Konzern wird seine Beschäftigten nicht zwingen, an der Produktion von Rüstungsgütern mitzuwirken. Mitarbeiter, die das nicht wollen, hätten die Freiheit, das nicht zu tun, sagte Bosch-Chef Stefan Hartung bei der Diskussion „StZ im Gespräch“ der Stuttgarter Zeitung und „Treffpunkt Foyer“ der Stuttgarter Nachrichten.