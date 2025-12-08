AMG hat in diesem Jahr bereits mehr als 100.000 Autos verkauft. Nun bekommt die Mercedes-Tochter einen neuen Chef. Der wechselt Mitte 2026 von der Konkurrenz nach Affalterbach.
Der frühere Volkswagen-Strategiechef Stefan Weckbach wird neuer Geschäftsführer der Mercedes-Tochter AMG. Weckbach übernehme den Posten zum 1. Juli 2026, teilte das Unternehmen mit. Außerdem werde er Leiter der „Top End Vehicle Group“. Neben AMG gehören dazu auch die G-Klasse und die Maybach-Fabrikate. Über den Wechsel hatte unsere Zeitung bereits Ende vergangener Woche berichtet.