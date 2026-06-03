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  6. Wo sonst Bagger rollen: Zwei Stunden volles Tempo beim Steinbruchlauf

Steinbruch mal anders Wo sonst Bagger rollen: Zwei Stunden volles Tempo beim Steinbruchlauf

Steinbruch mal anders: Wo sonst Bagger rollen: Zwei Stunden volles Tempo beim Steinbruchlauf
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Ein Lauf auf ungewohntem Terrain. Foto:  

Die dritte Auflage von Rocks&Run startet am 16. Juni in Rielingshausen. Anmeldungen sind noch möglich.

Beeindruckende Steinwände, lange Förderbänder und tonnenschwere Maschinen bilden die außergewöhnliche Kulisse für ein besonderes Sportevent: Am Samstag, 13. Juni, lädt die HSG Marbach-Rielingshausen zur dritten Auflage des Trailruns „Rocks & Run“ in den Steinbruch der Klöpfer-Gruppe in Marbach-Rielingshausen ein. Die Teilnehmenden können das Gelände des Steinbruchs laufend entdecken und gleichzeitig ein lokales Projekt unterstützen.

 

Erlös geht an ein soziales Projekt

Herzstück ist der „Main Run“: Auf einem rund 2,5 Kilometer langen Rundkurs mit etwa 90 Höhenmetern pro Runde gilt es, innerhalb von zwei Stunden möglichst viele Runden zu absolvieren. Beim „Youngster Run“ gehen die Jahrgänge 2010 bis 2015 an den Start, während beim „Kids Run“ die jüngsten Laufenden ab Jahrgang 2016 erste Wettkampfluft schnuppern können – auch mit einer Begleitperson. „Roch & Run“ bietet auch ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm für die Zuschauenden. Der Erlös geht an die Einrichtung eines Werkraums im evangelischen Kindergarten Rielingshausen. Anmeldungen unter https://my.raceresult.com/378500/info.

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