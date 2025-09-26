Der Technologiekonzern Bosch gibt massiven Stellenabbau bekannt. Wir haben mit Beschäftigten am Standort Stuttgart über ihre Gedanken und Gefühle gesprochen.
26.09.2025 - 12:52 Uhr
Bosch kürzt zusätzlich zu dem ohnehin schon bekannten Jobabbau in den nächsten Jahren noch mal 13 000 Stellen – das hat das Technologieunternehmen am Donnerstag mitgeteilt. Am Freitagmorgen herrscht am Bosch-Standort in Stuttgart-Feuerbach entsprechend verhaltene Stimmung. Was Mitarbeiter am frühen Morgen zum Schichtwechsel über ihre Gefühle sagen, sehen Sie hier im Video: