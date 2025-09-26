 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
 
  2. Wirtschaft

  4. Ein Technologie-Riese verliert seine Größe

Stellenabbau bei Bosch Ein Technologie-Riese verliert seine Größe

Stellenabbau bei Bosch: Ein Technologie-Riese verliert seine Größe
1
An Robert Bosch wird im Zuge des Stellenabbaus von den Protestierenden immer wieder erinnert. Foto: dpa

Seit knapp 140 Jahren ist Bosch der Inbegriff von Erfindergeist. Doch nicht mehr innovativ sind die Sparmaßnahmen, die nur noch Stellenabbau und Schließung zu kennen scheinen.

Automobilwirtschaft/Maschinenbau: Peter Stolterfoht (sto)

Dass der Bosch-Konzern nicht tatenlos den verschärften Rahmenbedingungen in der Automobilindustrie zuschauen kann, ist unabdingbar. Zu hohe Energiekosten, ein hinter den Erwartungen bleibender Absatz von Elektroautos nicht allein in Deutschland, Überproduktion und preisgünstiger herstellende ausländische Konkurrenz erfordern ein strategisches Gegensteuern. Das heißt aber nicht, dass es nur noch um Stellenabbau gehen darf, so wie bei Bosch jetzt schon seit vielen Monaten.

 

Die bisher größte Scheibe der Salamitaktik

Die Belegschaft sieht sich beim Jobabbau einer Salami-Taktik ausgesetzt, bei der am Donnerstag die bisher dickste Scheibe abgeschnitten und serviert wurde. Das Unternehmen rechnete öffentlich einen zusätzlichen Abbaubedarf von 13 000 Stellen aus – eine Dimension, die den bisherigen Rahmen sprengt.

Unsere Empfehlung für Sie

Abbau von 13.000 weiteren Stellen: Bosch-Betriebsrat lehnt Sparpaket ab und kündigt „heißen Herbst“ an

Abbau von 13.000 weiteren Stellen Bosch-Betriebsrat lehnt Sparpaket ab und kündigt „heißen Herbst“ an

Bei den Bosch-Betriebsversammlungen flossen nach der Hiobsbotschaft Tränen. Die Arbeitnehmervertreter fordern, bei der Wettbewerbsfähigkeit nicht nur an Sparprogramme zu denken.

Davon ist auch die Belegschaft im Stammwerk Feuerbach betroffen. Dort also, wo Robert Bosch selbst noch seine Spuren hinterlassen hat. In Feuerbach ließ er das Unternehmen Wurzeln schlagen, die erfinderischen wie auch die oft gerühmten sozialen. Das Zusammenspiel dieser beiden Stränge war bisher die DNA des Unternehmens.

Schon früh wurde der heutigen Unternehmensführung von Betriebsrat und Gewerkschaft der Bruch mit der sozialen Tradition vorgeworfen. Zu früh. War das doch zunächst ein Jammern auf hohem Niveau. Schließlich begann der Stellenabbau 2024 mit Augenmaß und großzügig ausgestalteten Abfindungsprogrammen, während bereits die ersten kleineren Zulieferer still und leise in die Insolvenz gegangen waren.

Kahlschlag ersetzt Erfindergeist

Doch jetzt ist mit den 13 000 wegfallenden Stellen unter noch unbekannten Bedingungen eine neue Dimension erreicht, die den Verweis auf den sozialen Robert Bosch rechtfertigen. Es ist sicher nicht die allersteilste These, wenn man glaubt: der Gründervater wäre der Krise sicher innovativer begegnet als seine Nachfolger mit Stefan Hartung an der heutigen Spitze des Unternehmens.

Unsere Empfehlung für Sie

Arbeitsplatz-Abbau: Schock: Aus für Waiblinger Bosch-Werk löst Bestürzung aus

Arbeitsplatz-Abbau Schock: Aus für Waiblinger Bosch-Werk löst Bestürzung aus

Die geplante Auflösung der Mobilitäts-Sparte in der Stauferstadt sorgt für Tränen in der Belegschaft. Der Waiblinger Oberbürgermeister Sebastian Wolf spricht von einem „herben Schlag“.

Robert Bosch hätte wohl zuallererst auf Erfindungen gesetzt, die neue Bereiche und Märkte erschließen können, anstatt auf immer größere Kahlschläge. Auf diesem Weg verliert ein Technologieriese die Größe – auch die menschliche.

Weitere Themen

Stellenabbau bei Autozulieferer: An diesen Standorten will Bosch die meisten Stellen streichen

Stellenabbau bei Autozulieferer An diesen Standorten will Bosch die meisten Stellen streichen

Der Autozulieferer Bosch reagiert auf die Krise der Autoindustrie und verkündet herbe Einschnitte beim Personal. Vor allem Beschäftigte in Deutschland soll es treffen. Ein Überblick.
Personaldebakel bei der Bahn: Schnieders Fehlstart

Personaldebakel bei der Bahn Schnieders Fehlstart

Der Verkehrsminister will den Neuanfang bei der Deutschen Bahn AG – und scheitert selbst an einfachsten Grundregeln, kommentiert unser Autor.
Von Thomas Wüpper
Deutsche Bahn: Rompf verzichtet – Blamage für Schnieder

Deutsche Bahn Rompf verzichtet – Blamage für Schnieder

Machtkampf bei der Bahn: Der Wunschkandidat des Ministers für die DB Infra-Go AG scheitert am Widerstand der Gewerkschaft. Nun darf Netz-Chef Philipp Nagl weitermachen.
Von Thomas Wüpper
Massiver Stellenabbau: Bosch streicht 13.000 weitere Stellen und schließt Produktion in Waiblingen

Massiver Stellenabbau Bosch streicht 13.000 weitere Stellen und schließt Produktion in Waiblingen

Das massive Sparprogramm bei Bosch wird aufgestockt. Der Stuttgarter Konzern will 13.000 Stellen in Deutschland abbauen. Die Region Stuttgart ist besonders stark betroffen.
Von Klaus Köster
Die Akte Adolf Rosenberger: Porsche stellt sich ein zweites Mal seiner NS-Vergangenheit

Die Akte Adolf Rosenberger Porsche stellt sich ein zweites Mal seiner NS-Vergangenheit

Eine erste Studie über den jüdischen Porsche-Mitgründer Adolf Rosenberger hatte weitere Fragen aufgeworfen. Antworten liefert Joachim Scholtyseck mit einer umfassenden Biografie.
Von Peter Stolterfoht
Cannstatter Volksfest: Verbraucherzentrale verklagt Wasen-Wirte wegen Gebühren

Cannstatter Volksfest Verbraucherzentrale verklagt Wasen-Wirte wegen Gebühren

Zum Start des Volksfests auf dem Wasen warnen Verbraucherschützer: Reservierungen in den Festzelten sind oft teuer, unübersichtlich und mit überraschenden Kosten verbunden.
Handelsabkommen USA und EU: Autobauer erleichtert über Umsetzung

Handelsabkommen USA und EU Autobauer erleichtert über Umsetzung

Die EU-Autozölle sinken rückwirkend zum 1. August auf 15 Prozent. Eine andere Branche spricht hingegen von einer „riesigen Enttäuschung“.
Von Knut Krohn
Wettbewerbsregeln: Apple fordert Abschaffung des EU-Gesetzes für Digitalkonzerne

Wettbewerbsregeln Apple fordert Abschaffung des EU-Gesetzes für Digitalkonzerne

Der iPhone-Hersteller Apple hat die Abschaffung der EU-Wettbewerbsregeln für Digitalkonzerne gefordert. Die EU-Kommission wies die Forderungen des US-Konzerns scharf zurück.
Herbstgutachten: Aufwärtstrend auf unsicheren Füßen

Herbstgutachten Aufwärtstrend auf unsicheren Füßen

Die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute wecken Hoffnungen auf einen Aufschwung. Dafür müsste die Bundesregierung aber noch viel tun, meint unser Autor.
Von Matthias Schiermeyer
Softwarekonzern aus BaWü: EU-Kommission ermittelt gegen SAP

Softwarekonzern aus BaWü EU-Kommission ermittelt gegen SAP

Die Europäische Kommission hat wegen mutmaßlicher Verstöße gegen EU-Wettbewerbsregeln ein Verfahren gegen den deutschen Softwarekonzern SAP eingeleitet.
Weitere Artikel zu Automobile Stellenabbau Bosch Arbeitsplätze Feuerbach Konzern Kommentar Video
 