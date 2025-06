Stephen King: „Kein Zurück“: Eine Chronik der amerikanischen Eskalation

Ein Serienkiller mit einem monströsen Schuldkomplex und ein religiöser Fanatiker: In seinem jüngsten Roman „Kein Zurück“ lässt der US-amerikanische Autor Stephen King gleich zwei Bösewichte auf seine aktuelle Lieblingsdetektivin Holly Gibney los. Der zähen Ermittlerin mit dem untrüglichen Instinkt und einigen „mental issues“ hat der Altmeister inzwischen eine ganze Reihe von Erzählungen gewidmet, die sich, in eine Reihe gestellt, auch als eine Chronik der gesellschaftlich eskalierenden und auseinander fallenden USA lesen lässt. Seit Jahren arbeitet sich King an der von rechtskonservativen Kräften vorangetriebenen Spaltung des Landes und dem Aufstieg des Milliardärs und Populisten Donald Trump zum US-Präsidenten ab.