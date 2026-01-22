Das ifo-Institut plädiert für eine einheitliche Erbschaftsteuer von rund zehn Prozent. Hohe Freibeträge und Stundungen sollen Unternehmen entlasten.
22.01.2026 - 12:39 Uhr
In der Debatte um die Neugestaltung der Erbschaftsteuer gibt es einen neuen Vorschlag von Ökonomen: Das ifo-Institut stellte am Donnerstag ein „Flat-Tax“-Modell vor. Der Vorschlag sieht einen niedrigen Steuersatz etwa in Höhe von zehn Prozent vor, der für alle Vermögensarten gelten soll. Zudem sind hohe individuelle Freibeträge sowie großzügige Stundungsregelungen für Betriebsvermögen vorgesehen. Andere bestehende Vergünstigungen und Sonderregelungen sollten abgeschafft werden.