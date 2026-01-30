 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Stuttgart

  4. Haftstrafe – Ex-Bordellbetreiber akzeptiert Verurteilung nicht

Steuerhinterziehung Haftstrafe – Ex-Bordellbetreiber akzeptiert Verurteilung nicht

Steuerhinterziehung: Haftstrafe – Ex-Bordellbetreiber akzeptiert Verurteilung nicht
1
Bei Prozessbeginn im Juni 2025: Jürgen Rudloff und sein Anwalt vor dem Gerichtssaal. Foto: Lichtgut/Leif Piechowski

Jürgen Rudloff legt gegen seine Verurteilung wegen Steuerhinterziehung Revision ein. Die Haftstrafe muss er nun erst mal nicht antreten.

Familie/Bildung/Soziales: Hilke Lorenz (ilo)

Das Urteil gegen den ehemaligen Betreiber des Paradise-Bordells Jürgen Rudloff ist vorerst nicht rechtskräftig. Der 72-Jährige hat gegen das Urteil Revision eingelegt. Das teilte das Landgericht auf Anfrage unserer Zeitung am späten Donnerstagabend mit. Die 6. Wirtschaftsstrafkammer am Landgericht Stuttgart hatte den Angeklagten am 22. Januar wegen Steuerhinterziehung in mehreren Fällen zu einer Haftstrafe von zwei Jahren und vier Monaten verurteilt. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass Rudloff Steuern in Höhe von etwas über einer Million Euro in den Jahren 2013 bis 2017 nicht abgeführt hat.

 

Eine Million Steuerschuld

Das Urteil war nach einem sich über sieben Monate erstreckenden Prozess gefallen. Die vom Gericht ermittelte Summe der nicht abgeführten Steuer setzt sich aus verdeckten Gewinnausschüttungen, Darlehenszahlungen und Beraterhonoraren zusammen. Größter Posten ist jedoch der Erlös aus dem Verkauf von Unternehmensanteilen am Frankfurter Bordell Palace. In seinem Urteil geht die Wirtschaftsstrafkammer von einem Verkaufspreis von knapp unter zwei Millionen Euro aus. Rudloff will nur 300000 Euro erhalten haben.

Unsere Empfehlung für Sie

Prozess gegen Ex-Bordellchef: Haftstrafe für Jürgen Rudloff – das sind die Gründe

Prozess gegen Ex-Bordellchef Haftstrafe für Jürgen Rudloff – das sind die Gründe

Einen Deal wollte Jürgen Rudloff nicht eingehen. Jetzt hat das Landgericht Stuttgart den Ex-Rotlichtunternehmer wegen Steuerhinterziehung zu mehr als zwei Jahren Haft verurteilt.

Mit seinem Engagement in Frankfurt hatte der die Öffentlichkeit suchende Prostitutionsunternehmer 2002 sein Engagement in mehrere Großbordelle begonnen, die als Saunaklubs firmierten. 2008 folgte dann die Eröffnung des Paradise in Leinfelden-Echterdingen. Über lange Zeit hatte die Staatsanwaltschaft Stuttgart unter anderem gegen Rudloff wegen des Verdachts auf Beihilfe zum Menschenhandel und der Zwangsprostitution sowie Betrug ermittelt. Ende 2014 war es dann zu einer Großrazzia gekommen. 2019 war der Bordellbetreiber ebenfalls von einer Kammer des Landgerichts Stuttgart zu einer Haftstrafe von fünf Jahren verurteilt worden.

Vorerst Haftverschonung

Rudloffs Anwalt hat nun vier Wochen Zeit, den Revisionsantrag gegen die erneute Verurteilung wegen Steuerhinterziehung zu begründen. Über die Annahme der Revision entscheidet der Bundesgerichtshof in Karlsruhe. Sollte die Beschwerde angenommen werden, muss der Fall neu verhandelt werden. Bis zum Ausgang des Verfahrens muss der Verurteilte seine Strafe nicht antreten.

Weitere Themen

Neues Angebot in Stuttgart: Keine Lust mehr auf Online-Dating? Auf diesem Event daten Singles achtsam

Neues Angebot in Stuttgart Keine Lust mehr auf Online-Dating? Auf diesem Event daten Singles achtsam

Online-Dating ist anstrengend – eine neue Methode soll anders herangehen: mit Achtsamkeit und gemeinsamen Erlebnissen. Am Valentinstag kommt das Event erstmals nach Stuttgart.
Von Julika Wolf
Stuttgart investiert in die Zukunft: Stuttgarts schönster Betriebshof steht in Wangen

Stuttgart investiert in die Zukunft Stuttgarts schönster Betriebshof steht in Wangen

Dunkle Holzfassade, E-Fahrzeuge in der Halle – mit der 24 Millionen teuren Betriebsstelle der Abfallwirtschaft Stuttgart sind nicht nur die 190 Mitarbeiter zufrieden. Auch gibt es keine Proteste mehr von Anwohnern.
Von Uli Nagel
Nachruf: Die Metzgerin vom Bubenbad wird nach ihrem plötzlichen Tod schmerzlich vermisst

Nachruf Die Metzgerin vom Bubenbad wird nach ihrem plötzlichen Tod schmerzlich vermisst

Chryso Makri war für ihre Kunden mehr als eine Verkäuferin: „Sie war eine Institution“, sagt eine, „sie hatte ein großes Herz“, ein anderer. Ihr Tod ist ein großer Verlust.
Von Kathrin Haasis
Unfall in Stuttgart-Zuffenhausen: Taxi verursacht Massenunfall und kracht in Pizzeria – Fahrer wohl auf Drogen

Unfall in Stuttgart-Zuffenhausen Taxi verursacht Massenunfall und kracht in Pizzeria – Fahrer wohl auf Drogen

120.000 Euro Schaden, zwei Verletzte: In Stuttgart-Zuffenhausen kommt es am Donnerstagabend zu einem schweren Unfall. Im Mittelpunkt steht ein Taxifahrer, der wohl auf Drogen war.
Arbeitszeit-Debatte in Stuttgart: Mehr arbeiten, weniger Teilzeit? Das sagen vier Stuttgarter und Esslinger dazu

Arbeitszeit-Debatte in Stuttgart Mehr arbeiten, weniger Teilzeit? Das sagen vier Stuttgarter und Esslinger dazu

Sind wir zu faul und zu krank? Oder gibt es zu viele „Bullshit Jobs“? Was diese vier Unternehmerinnen und Unternehmer und „Downshifter“ aus Stuttgart und Esslingen davon halten.
Von Daniel Gräfe
Patenschaften in der Wilhelma: Prominente Tierpatin hat zu Hause vier Bienenvölker und japanische Wachteln

Patenschaften in der Wilhelma Prominente Tierpatin hat zu Hause vier Bienenvölker und japanische Wachteln

Finanzstaatssekretärin Gisela Splett ist dem Stuttgarter Zoo mehrfach verbunden – auch als Tierpatin. Jetzt hat sie eine weitere Patenschaft in der Wilhelma übernommen. Warum?
Von Iris Frey
115-Millionen-Projekt: Stuttgart beschließt Neubau des Filmhauses – Personalstellen werden halbiert

115-Millionen-Projekt Stuttgart beschließt Neubau des Filmhauses – Personalstellen werden halbiert

In den Neubau des Hauses für Film und Medien fließen 115 Millionen Euro. Wie es bespielt werden soll, ist offen. Ein Betriebskonzept fehlt. Nun soll am Betrieb gespart werden.
Von Konstantin Schwarz
Start-up expandiert nach Stuttgart: Neue Tierarztpraxis am Rotebühlplatz – was bei „Rex“ anders ist

Start-up expandiert nach Stuttgart Neue Tierarztpraxis am Rotebühlplatz – was bei „Rex“ anders ist

Minzeduft für Katzen, Leckerli-Box für Hunde: Am Rotebühlplatz eröffnet eine neue Tierarzt-Praxis – und setzt auf Konzepte, die in Stuttgart bisher einzigartig sind.
Von Jonas Schöll
Chaosfahrt durch Stuttgart: Betrunkene baut Unfall, verliert Fahrzeugteil und lässt Mann ans Steuer

Chaosfahrt durch Stuttgart Betrunkene baut Unfall, verliert Fahrzeugteil und lässt Mann ans Steuer

Bei ihrer Fahrt durch Stuttgart baut eine Kia-Fahrerin einen Unfall, verliert ein Fahrzeugteil und lässt einen Mann ans Steuer. Die Polizei sucht Gefährdete und Zeugen.
Von Matthias Kapaun
Polizei, RP, Kommunen: „Nach Sympathie gefördert“: Was Arbeitnehmer am öffentlichen Dienst nervt

Polizei, RP, Kommunen „Nach Sympathie gefördert“: Was Arbeitnehmer am öffentlichen Dienst nervt

Eine Datenanalyse zeigt, was Beschäftigte im öffentlichen Dienst am häufigsten problematisieren. Die Arbeitgeber weisen jegliche Kritik von sich.
Von Chiara Sterk und Anna-Sophie Kächele
Weitere Artikel zu Stuttgart Justiz Steuerhinterziehung Prostitution BGH Paradise
 
 