Steuerreduzierter Sprit Der Tankrabatt enttäuscht – vorerst zumindest
Die Autofahrer murren – die Steuerreduzierung des Sprits wurde bisher nicht in vollem Umfang weitergegeben. Das eigentliche Problem liegt noch tiefer, meint unser Autor.
Die Autofahrer murren – die Steuerreduzierung des Sprits wurde bisher nicht in vollem Umfang weitergegeben. Das eigentliche Problem liegt noch tiefer, meint unser Autor.
Haben alle Ermahnungen von Bundeswirtschaftsministerin und Bundeskartellamt doch nicht den erwünschten Effekt gebracht? Die Preise an den Tankstellen sind infolge des Tankrabatts gesunken – aber letztlich in einem geringeren Ausmaß, als es der Absenkung der Energiesteuersätze für Benzin und Diesel entsprechen würde. Zwar sackten die Preise am 1. Mai deutlich ab, kletterten im Anschluss aber wieder etwas höher. Ist das der nächste Fehlschlag, nachdem schon die einen Monat zuvor eingeführte 12-Uhr-Regel die Erwartungen verfehlt hat? Bei aller Emotionalität ist Umsicht geboten. Eine abschließende Bewertung des Tankrabatts ist derzeit noch nicht möglich.