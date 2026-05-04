Steuerreduzierter Sprit: Der Tankrabatt enttäuscht – vorerst zumindest

Angesichts der genauen Beobachtung durch Autofahrer, Politik und Behörden wissen sich die Mineralölkonzerne massiv unter Druck. Möglichkeiten zu tricksen, hätten sie nach wie vor. Da muss man beispielsweise im Vorfeld nur ausreichend auf die Preise draufschlagen, um dann pflichtschuldigst um etwa 17 Cent abzusenken. Aral, Shell & Co. stehen aber nicht allein unter Verdacht: In ihrem Schatten haben Mittelständler ordentlich zugelangt. Einer Studie zufolge kommen kleinere Ketten und unabhängige Anbieter auf größere Margenzuwächse als die Großen. Diese unerwartete Entwicklung zeigt, dass die bisher allzu zahmen Kartellwächter ihre Kompetenz mutiger ausspielen müssen. Und wenn die von der Regierung auf den Weg gebrachten Kontrollinstrumente nicht ausreichen, muss eben nachgeschärft werden.