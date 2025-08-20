Künstliche Intelligenz mischt inzwischen überall mit. Sie entscheidet auch über Preise oder sortiert Bewerber aus. Doch man kann Kontrolle zurückgewinnen.
20.08.2025 - 10:16 Uhr
Über Jobs, Wohnungen und Versicherungen, auch über die Vergabe von Rabatten und Krediten entscheiden immer häufiger Anwendungen der Künstlichen Intelligenz (KI): Darauf weist die Stiftung Warentest am Donnerstag hin. „Besonders problematisch ist dabei die mangelnde Transparenz. Verbraucher wissen oft nicht, warum sie einen schlechteren Kredit-Score oder höheren Preis bekommen.“