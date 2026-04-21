 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
  2. Sport

  4. „Pokal hat extrem hohen Stellenwert, aber für mich zählt das Spiel am Samstag“

Stimmen zu Stuttgarter Kickers „Pokal hat extrem hohen Stellenwert, aber für mich zählt das Spiel am Samstag“

Stimmen zu Stuttgarter Kickers: „Pokal hat extrem hohen Stellenwert, aber für mich zählt das Spiel am Samstag“
7
Vier Tore gab es für die Kickers zu bejubeln. Foto: Baumann/Alexander Keppler

Nach dem 4:1 der Stuttgarter Kickers in der Regionalliga gegen die TSG Balingen haben sich die Beteiligten zur Partie geäußert. Wir fassen die Stimmen zum Spiel zusammen.

Sport: Jürgen Frey (jüf)

Fußball-Regionalligist Stuttgarter Kickers hat am Dienstag vor 3280 Zuschauern im Gazi-Stadion gegen die TSG Balingen mit 4:1 gewonnen. Wie ordnen die Spieler und Verantwortlichen das Geschehen ein? Die Stimmen zum Spiel im Überblick. Marco Wildersinn (Kickers-Trainer): „Wir wussten nach dem Spiel am vergangenen Samstag, dass wir was gutzumachen hatten, vor allem bei den Leuten, die nach Bahlingen gefahren waren. Wir haben von Anfang an gezeigt, dass wir gewillt dazu sind. Es war ein munteres Spiel, und dieser Sieg tut uns sehr, sehr gut. Er gibt uns Energie für die nächsten Tage und das Spiel am Samstag in Mainz. Da wollen wir anknüpfen an das, was wir heute gezeigt haben. Der Pokal hat einen extrem hohen Stellenwert, aber für mich zählt das Spiel am Samstag.“

 

Murat Isik (Balingens Trainer): „In der ersten Halbzeit waren wir als Mannschaft nicht gut, das ist noch wohlwollend ausgedrückt. Wir hatten keinen Zugriff und waren mit Ball zu schlampig. Die Dinge, die uns auszeichnen, konnten wir nicht auf den Platz bringen. Was wir beim 0:2 anstellen, das ist dann schon sehr, sehr jugendlich. Im Gegenzug haben wir zwei klare Chancen, wenn wir da das 1:2 machen, dann wäre nochmal alles möglich gewesen. Insgesamt war es in Summe ein verdienter Sieg der Kickers.“

Unsere Empfehlung für Sie

SGS Großaspach gegen SGV Freiberg: Mann mit Alleinstellungsmerkmal: Das sagt Laki Sbonias vor Topspiel

SGS Großaspach gegen SGV Freiberg Mann mit Alleinstellungsmerkmal: Das sagt Laki Sbonias vor Topspiel

Laki Sbonias trainierte die SG Sonnenhof Großaspach und den SGV Freiberg. Wie schätzt er vor dem Regionalliga-Topspiel am Mittwoch die Lage ein? Wie geht es ihm beim 1. FC Köln?

Marvin Jäger (TSG- und Ex-Kickers-Spieler): „Hier zu spielen, ist immer ein Highlight, leider haben wir zu viele Geschenke verteilt und nullkommanull das umgesetzt, was wir uns vorgenommen hatten. Die Kickers haben vor dem Tor eiskalt zugeschlagen.“

Vincent Schwab (Kickers-Spieler): „Wir sind richtig, richtig froh, dass wir wieder in der Erfolgsspur sind. Das war ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Die vier Tore tun uns sehr gut, und diesen Schwung wollen wir mitnehmen in die Partie am Samstag bei Schott Mainz.“

Marlon Faß (Kickers-Spieler): „Wir haben viel gesprochen nach der Niederlage in Bahlingen, und wir haben uns gestrafft. Natürlich hätte ich auch gerne getroffen, aber wichtig ist der Sieg und es tut uns allen gut, dass er so deutlich ausfiel. Ich hatte in keiner Sekunde heute Zweifel. Wir sind dominant aufgetreten.“

Unsere Empfehlung für Sie

News aus dem Fußball: Normannia Gmünd trennt sich im Sommer von Zlatko Blaskic

News aus dem Fußball Normannia Gmünd trennt sich im Sommer von Zlatko Blaskic

Was gibt es Neues im Fußball, vor allem bei den Amateuren, speziell in Baden-Württemberg und in der Region Stuttgart? Wir liefern die wichtigsten Informationen.

Per Lockl (Kickers-Spieler): „Wir wussten, dass die TSG viel von hinten rausspielt. Bei unserem 2:0 schießen sie sich den Ball praktisch selbst rein. Es hat heute nicht alles zu 100 Prozent gepasst, aber wir haben eine gute Reaktion gezeigt. Jetzt wollen wir am Samstag nachlegen – und dann nächsten Mittwoch mit einem Sieg in Holzhausen ins WFV-Pokal-Finale einziehen. Es ist der Plan von uns allen, die Saison mit dem Pokalsieg abzurunden.“

Weitere Themen

News zu den Stuttgarter Kickers: Für Nevio Schembri könnte die Saison gelaufen sein

News zu den Stuttgarter Kickers Für Nevio Schembri könnte die Saison gelaufen sein

In unserem Newsblog halten wir die Fans der Stuttgarter Kickers mit Neuigkeiten rund um das Team, Ligarivalen und ehemalige Spieler auf dem Laufenden.
Von Johannes Röckinger/Jürgen Frey
Zeremonie in Berlin: Nowitzki jetzt in Ruhmeshalle des Weltbasketballs

Zeremonie in Berlin Nowitzki jetzt in Ruhmeshalle des Weltbasketballs

Dirk Nowitzki hat seine Karriere bereits vor sieben Jahren beendet. Doch noch immer gibt es neue Ehrungen für ihn. In Berlin kommt eine besondere dazu.
Kickers besiegen TSG Balingen: Die Blauen zeigen Reaktion

Kickers besiegen TSG Balingen Die Blauen zeigen Reaktion

Die Stuttgarter Kickers schlagen die TSG Balingen durch je zwei Tore von Flamur Berisha und David Tomic vor 3280 Zuschauern 4:1. „Der Sieg tut uns sehr gut“, sagt Trainer Wildersinn.
Von Jürgen Frey
Stuttgarter Kickers gegen Balingen: Liveticker zum Nachlesen: Die Blauen schlagen Balingen 4:1

Stuttgarter Kickers gegen Balingen Liveticker zum Nachlesen: Die Blauen schlagen Balingen 4:1

Die Stuttgarter Kickers haben in der Regionalliga zumindest kurzfristig zurück in die Erfolgsspur gefunden. Am Abend konnten sie Balingen mit 4:1 besiegen. Hier gibt es den Liveticker zum Nachlesen.
Von jor
VfB Stuttgart News – Alles, was Sie heute zum VfB wissen müssen

VfB Stuttgart News „Starkes Signal“ – VfB erhält Lizenz für kommende Saison

VfB heute: Bundesliga, Tabelle, Videos, Bilder, Social Media – unser Newsblog ist immer aktuell und begleitet das Team durch die Saison.
Von David Scheu, Carlos Ubina, Philipp Maisel, Gregor Preiß und Heiko Hinrichsen
VfB Stuttgart: Achtung, Champions-League-Falle! Wie der VfB finanziell aufgestellt ist

VfB Stuttgart Achtung, Champions-League-Falle! Wie der VfB finanziell aufgestellt ist

Die Kosten beim Pokalsieger steigen und steigen. Doch der Vorstandschef Alexander Wehrle ist sich der Gefahr bewusst – und kontert die skeptischen Szenarien.
Von Carlos Ubina
VfB Stuttgart im DFB-Pokal: Zwei Endspiele in Folge – schreibt der VfB am Donnerstag Geschichte?

VfB Stuttgart im DFB-Pokal Zwei Endspiele in Folge – schreibt der VfB am Donnerstag Geschichte?

Zweimal in Folge im Halbfinale des DFB-Pokals – das gab es schon einmal. Gewinnt der VfB Stuttgart gegen den SC Freiburg, würde er dennoch Geschichte schreiben.
Von Dirk Preiß
Boss Open auf dem Killesberg: Alexander Zverev schlägt in Stuttgart auf

Boss Open auf dem Killesberg Alexander Zverev schlägt in Stuttgart auf

Der beste deutsche Tennisspieler wird in diesem Jahr auf dem Gelände des TC Weissenhof den Schläger schwingen. Das gab Alexander Zverev nun bekannt.
Von Dirk Preiß
VfB Stuttgart: Termin steht fest – Demirovic gibt Freibier persönlich aus

VfB Stuttgart Termin steht fest – Demirovic gibt Freibier persönlich aus

Der Stürmer löst sein Versprechen am kommenden Montag auf dem Frühlingsfest ein. Für die jungen Fans soll demnächst ein Eiswagen kommen.
Von David Scheu
TVB Stuttgart: Zwei Zugänge von Ligarivalen für neue Runde im Gespräch

TVB Stuttgart Zwei Zugänge von Ligarivalen für neue Runde im Gespräch

Das meiste steht fest, aber eben noch nicht alles: Handball-Bundesligist TVB Stuttgart feilt noch an seinem Kader für die neue Saison. Zwei Namen tauchen auf.
Von Jürgen Frey
Weitere Artikel zu Stuttgarter Kickers TSG Balingen Marco Wildersinn
 
 