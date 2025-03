Am 26. Spieltag der Fußball-Bundesliga hat der VfB Stuttgart gegen den Doublesieger Bayer Leverkusen trotz mehrfacher Führung mit 3:4 verloren. Die Schwaben schafften es nicht, eine zwischenzeitliche 3:1-Führung über die Zeit zu bringen. Wir haben nach dem Spiel die Stimmen der Beteiligten gesammelt.

VfB-Trainer Sebastian Hoeneß: „Die ersten beiden Gegentore kamen zu schnell und waren auch in der Art und Weise brutal, wie sie kamen. Der Gegner glaubt dann weiter daran. Du musst mit diesen Zwei-Tore-Führungen 10-15 Minuten überstehen, so bleibt das Spiel immer offen. Die Jungs haben alles gegeben und ein gutes Spiel gemacht. Wir dürfen jetzt nicht in Selbstmitleid verfallen und müssen die Sache so annehmen, wie sie ist. Wir müssen da durch.“

Bayer-Trainer Xabi Alonso: „Wir hatten bis zum Schluss den Willen und den Wunsch, die drei Punkte zu holen. Ich mag die Art und Weise, wie der VfB Fußball spielt. Sie agieren immer sehr spektakulär. Natürlich sind die Stuttgarter jetzt traurig, dass sie verloren haben. Aber so ist Fußball manchmal.“

VfB-Spieler Ermedin Demirovic: „Wir haben richtig gut gespielt. Jeder hat gesehen, wie wir uns reingehauen haben. Wir haben heute als Mannschaft gut zusammen agiert und auf den Platz gebracht, was wir uns vorgenommen haben. Aber mit drei Toren zuhause musst du das Spiel ziehen. Das müssen wir irgendwie über die Bühne bringen. So ist es einfach nur brutal bitter.“

VfB-Spieler Nick Woltemade: „Wir müssen es einfach über die Bühne kriegen, drei Tore sollten zum Sieg reichen. Wir haben eine sehr gute Leistung gezeigt, ich kann es nicht verstehen, wie wir das Spiel verlieren konnten.“

VfB-Sportdirektor Fabian Wohlgemuth: „Es ist schwierig, jetzt hier ein Statement zu diesem Spiel abzugeben. Weil wir heute ein gutes Energielevel hatten, die Bereitschaft, die Leidenschaft hatten, die du für so ein Spiel benötigst. Und dennoch gibt es manchmal Phasen in einer Saison, wo nichts funktionieren will. So eine Phase haben wir gerade offensichtlich. Die zweite Halbzeit war ja schon fast tragisch, sie hatte zwar so ein wenig den Zauber der letzten zwei Jahre, doch wie so oft gegen Leverkusen hat das Pendel nicht zu unseren Gunsten ausgeschlagen.“

Wir haben alle mindestens 15 Minuten eingesetzten Spieler des VfB Stuttgart mit einer detaillierten Einzelkritik bewertet.