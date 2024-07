Die Stiphtung Christoph Sonntag hat zu „Freu(n)de erleben – Comedy in der Wärmestube“ geladen, fast 70 Gäste kamen – die Aktion Weihnachtsmann & Co. machte das mit einer Spende möglich.

Petra Mostbacher-Dix 12.07.2024 - 16:08 Uhr

Der Mann in der ersten Reihe fasst in Worte, was auch die Anderen an den Tischen um in herum empfinden und mit viel Applaus kundtun. „Das war ganz, ganz super Christoph!“ Er meint die über zwei Stunden Musik, Stand-Up-Comedy und leckeres Essen, die just in den Räumen der Evangelischen Gesellschaft (eva) geboten wurden. Geladen hatte die Stiphtung Christoph Sonntag zu „Freu(n)de erleben – Comedy in der Wärmestube“ – und rund 70 Menschen kamen zu diesem noch jungen Projekt der Stiftung im Bereich der Obdach- und Wohnungslosenhilfe.